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Європейський провайдер е-ідентифікації Nets планує відкрити офіс в Україні

15 ноября 2021 г., 12:35
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Європейський провайдер е-ідентифікації Nets планує відкрити офіс в Україні

Данська компанія Nets планує зайти на український ринок. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська під час робочого візиту до Данії. Як стверджується, це наблизить нашу країну до єдиного цифрового ринку з ЄС та допоможе в процесах цифровізації.

Nets – ключовий провайдер eID-рішень у скандинавських країнах, Норвегії та Данії за останні 20 років. Торік компанії Nexi та Nets об'єдналися, щоб стати європейським лідером у сфері PayTech.

9,5 тис. співробітників Nets у різних куточках Європи надають послуги понад 700 тис. клієнтів – від банків та корпорацій до невеликих компаній у галузі е-комерції. Нещодавно команда Nets запустила NemID – рішення для авторизації на всіх державних ресурсах, що відповідає вимогам європейського законодавства.

«99% жителів Данії використовують е-ідентифікацію через NemID. Це надзвичайно високий показник. Ми працюємо над тим, щоб зробити е-ідентифікацію для українців простою та доступною. Адже це дасть можливість безперешкодно користуватися всіма цифровими можливостями», – підкреслила Людмила Рабчинська.

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