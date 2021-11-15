IBM Cloud вибирає AMD EPYC 3-го покоління для нових Bare Metal серверів

15 ноября 2021 г., 13:55

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Компанія AMD оголосила про те, що IBM Cloud обрала процесори AMD EPYC 3 покоління для розширення своїх пропозицій серверів без операційної системи, призначених для вимогливих робочих навантажень і рішень клієнтів.



Як повідомляється, нові сервери, що мають 128 ядер, до 4 ТБ пам'яті та 10 дисків NVMe на сервер, надають користувачам повний доступ до високопродуктивних двосокетних процесорів AMD EPYC 7763 (максимальний розгін до 3,5 Ггц, базова частота 2,45 ГГц). Це перші сервери IBM Cloud, що базуються на двосокетній платформі.



«Наші клієнти висувають високі вимоги до обчислювальної потужності, і нові процесори AMD EPYC третього покоління забезпечують високий рівень продуктивності та масштабованості, який ми шукали, – повідомив Суреш Гопалакрішнан, віцепрезидент IBM Cloud. — Співпраця з AMD допомогла нам забезпечити максимальну кількість ядер та пропускну здатність для клієнтів IBM Cloud, щоб запропонувати кращу на ринку продуктивність як для наявних, так і для майбутніх вимогливих робочих навантажень».



«Клієнти IBM Cloud, які регулярно виконують інтенсивні обчислювальні навантаження, зможуть відразу відчути переваги у швидкості та масштабованості, перейшовши на процесори AMD EPYC 3-го покоління. Крім того, це допоможе забезпечити безпеку для кінцевих користувачів, — сказала Лінн Комп, корпоративна віцепрезидентка Cloud Business Group, AMD. — Наше тривале співробітництво з IBM Cloud є ще одним підтвердженням міцної позиції AMD на ринку. Ми постачаємо першокласні рішення, які забезпечують безперебійну роботу для партнерів із хмарних обчислень та їхніх клієнтів».



Підкреслюється, що комбінація серверів IBM Cloud Bare Metal з процесорами AMD EPYC 7763 призначена для клієнтів, яким потрібен різноманітний набір робочих навантажень, включаючи інтенсивні обчислювальні навантаження, віртуалізовані середовища, великомасштабні бази даних тощо. Крім того, сервери без операційної системи ідеально підходять для розміщення масових багатокористувацьких онлайн (MMO) ігор. Хостингові компанії можуть отримати низькі затримки, високу продуктивність процесора та пам'яті, а також більшу пропускну здатність, необхідну для надійної та динамічної платформи.

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