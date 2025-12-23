Україна за рік піднялася на 14 сходинок у рейтингу готовності до впровадження AI

23 декабря 2025 г., 14:35

У глобальному рейтингу Government AI Readiness Index 2025 від британського агентства Oxford Insights Україна за рік піднялася на 14 сходинок, посіла 40 місце зі 195 країн та опинилася в десятці лідерів з розвитку AI в Східній Європі.

За окремими показниками наша країна – серед світових лідерів рейтингу: 99,63% – рекордний показник цифровізації державних сервісів; 92,25% – відповідність законодавства міжнародним стандартам.

Цей рік став переломним для розвитку AI в Україні. Всього за 9 місяців: на порталі Дія запрацював Дія.AI – перший у світі національний AI-асистент з державних послуг; стартувала робота над українською великою мовною моделлю та інфраструктурою AI Factory; запрацював Sandbox для розробки AI та блокчейн-продуктів.

Окремий трек – defense tech. Штучний інтелект уже працює на полі бою та допомагає Україні захищати свободу.

Попереду представлення Стратегії розвитку AI до 2030 року, запуск AI-асистента в застосунку Дія та національна мовна модель.

