Western Digital та Qolab об'єднують зусилля для покращення кубітів

Компанія Qolab, розробник квантового апаратного забезпечення, оголосила про отримання стратегічних інвестицій від Western Digital. Партнерство поєднує експертизу Western Digital у галузі матеріалознавства, точного виробництва та нанофабрикації з проривним підходом Qolab до дизайну квантового «заліза».



Разом компанії мають на меті вдосконалити процеси нанофабрикації наступного покоління, що дозволить покращити продуктивність, надійність та масштабованість кубітів. Це прокладе шлях до створення практичних квантових систем, які поєднають наукові дослідження з реальним застосуванням. Партнерство також зміцнює лідерство США у дослідженнях напівпровідників та сприяє інноваціям у технологічному коридорі Каліфорнії.



Алан Хо (Alan Ho), генеральний директор Qolab, зазначив: «Наша співпраця є критично важливим кроком у переведенні квантових обчислень з площини наукових досліджень у площину масштабованого виробництва. Поєднуючи інженерний досвід Western Digital з нашими досягненнями у надпровідних кубітах, ми прагнемо побудувати фундамент для надійних, високопродуктивних квантових систем».



Карл Че (Carl Che), старший віцепрезидент і технічний директор Western Digital, підкреслив, що компанія має довгу історію перетворення фундаментальних фізичних відкриттів та інновацій у матеріалах на технології зберігання даних. За його словами, технічний підхід Qolab безпосередньо узгоджується зі стратегією Western Digital щодо застосування глибокої інженерної експертизи у нових сферах, таких як квантові обчислення.



Ці спільні зусилля підкреслюють стратегію дослідження суміжних технологій, використовуючи сильні сторони Western Digital у нанофабрикації разом із лідерством Qolab у надпровідному квантовому обладнанні. Компанії розширюють інновації в нову область, де зберігання даних, матеріали та виробництво сходяться для забезпечення наступної хвилі обчислювальних проривів.



Компанія Qolab була заснована у 2020 році трьома видатними фахівцями. Алан Хо (Alan Ho) є її генеральним директором. Джон Мартініс (John Martinis) - визнаний світовий лідер у галузі квантових обчислень, який раніше керував квантовою програмою Google, досягнувши значного успіху в демонстрації «квантової переваги». Він також був членом команди, відзначеної Нобелівською премією з фізики у 2024 році за внесок у розробку надпровідних квантових пристроїв. Роберт МакДермотт (Robert McDermott) - професор Університету Вісконсин-Медісон, експерт у квантових пристроях та інженерії.

