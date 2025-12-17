 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Флагманський телевізор LG Micro RGB evo оснащено процесором AI OLED

17 декабря 2025 г., 16:45
0 
 

Новий флагманський телевізор LG Micro RGB evo оснащено процесором AI OLED

Компанія LG Electronics (LG) заявила о планах представить свій перший флагманський телевізор RGB на виставці CES 2026 — LG Micro RGB evo.

LG Micro RGB evo є значним кроком вперед у розвитку технології Micro RGB: вона використовує точність OLED для управління кожним із надмалих RGB-світлодіодів, застосовуючи 13-річний технічний досвід LG OLED у категорії RGB. Основою такої продуктивності є нещодавно оновлений процесор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 на базі Dual AI Engine, який підтримує технологію Dual Super Upscaling для одночасної обробки двох типів AI-масштабування. Це підвищує чіткість зображення, забезпечуючи природні та збалансовані зображення з найвищим у галузі рівнем чіткості й занурення в зображення. 


Потужні обчислювальні можливості дали змогу реалізувати RGB Primary Color Ultra — технологію, що забезпечує повноспектральне відтворення кольорів. Завдяки їй LG Micro RGB evo досягає діапазону, сертифікованого Intertek для 100-відсоткового покриття колірної гами в BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB — найвищого рівня відтворення кольорів на сьогодні. Це забезпечує оптимальну точність у всьому: від цифрового редагування та HDR-кіно до технологій дисплеїв нового покоління.


В LG Micro RGB evo також реалізовна технологія Micro Dimming Ultra, яка з точністю координує роботу понад тисячі зон затемнення. 


Окрім якості зображення, інновації поширюються і на досвід користувачів завдяки Multi-AI, що інтегрує провідні в галузі Microsoft Copilot і Google Gemini. Інтерфейс персоналізований завдяки платформі webOS, що включає Voice ID, AI Picture/Sound Wizard і індивідуальний головний екран My Page. Оновлені AI Concierge, AI Chatbot і AI Search ще більше покращують перегляд, допомагаючи користувачам без зусиль знаходити інформацію, пов'язану з контентом.


«Досягнення максимальної візуальної точності є метою будь-якого дисплея, і з LG Micro RGB evo ми досягли результату, який раніше вважався неможливим для цієї категорії, — сказав Парк Хьонг-сей, президент компанії LG Media Entertainment Solution. — Цей запуск знаменує еволюцію RGB-телевізорів, що переосмислює галузеві стандарти, щоб забезпечити незрівнянну продуктивність для клієнтів, які вимагають виняткової точності відтворення кольорів».


LG Micro RGB evo (модель MRGB95) буде доступний у розмірах 100, 86 і 75 дюймів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  