Samsung Display запускає нове покоління QD-OLED панелей із технологією V-Stripe

Samsung Display офіційно оголосила про початок масового виробництва першої у світі 34-дюймової QD-OLED панелі з частотою оновлення 360 Гц та інноваційною структурою пікселів V-Stripe.



Поставки нових панелей розпочалися у грудні 2025 року для семи провідних світових виробників моніторів, серед яких такі компанії, як ASUS, MSI та Gigabyte. Ключовою особливістю розробки стала відмова від традиційного трикутного розташування субпікселів на користь вертикального вирівнювання червоного, зеленого та синього (RGB) елементів. Технологія V-Stripe, розроблена інженерами Samsung Display спеціально для квантових точок, значно покращує чіткість країв тексту, що робить панель ідеальною не лише для розваг, а й для професійної роботи з документами, кодом та графічним контентом.



Нові панелі мають ультрашироке співвідношення сторін 21:9 та пікову яскравість 1,300 ніт, що забезпечує надзвичайну плавність рухів та швидку реакцію в динамічних сценаріях. Реалізація таких характеристик стала справжнім технічним викликом, оскільки формат 21:9 збільшує обсяг оброблюваних даних та рівень тепловиділення порівняно зі стандартними екранами. Для подолання проблем зі зниженням яскравості та деградацією органічних матеріалів Samsung Display використала структуру з верхнім випромінюванням, яка забезпечує переваги в яскравості при вищій енергоефективності. Оптимізація дизайну дозволила досягти рівномірної синхронізації сигналів по всій ширині панелі, що раніше було перешкодою для впровадження високих частот оновлення в ультрашироких форматах.



Офіційна презентація пристроїв на базі нових QD-OLED панелей відбудеться на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Компанії ASUS та MSI вже готують до анонсу свої флагманські моделі моніторів, а Samsung Display продемонструє технологію у власному павільйоні. За даними аналітичної фірми Omdia, частка пристроїв із самовипромінювальними панелями в преміальному сегменті (понад 500 дол.) стрімко зростає: очікується, що цей показник збільшиться з 14,0% у 2024 році до 27,0% у 2026 році. Наразі Samsung Display домінує на цьому ринку, плануючи відвантажити 2,5 млн одиниць OLED-панелей для моніторів за підсумками 2025 року, що відповідає частці у 75,0%.



Віцепрезидент Samsung Display Бред Юнг (Brad Jung) наголосив, що ринок високорівневих моніторів є полем битви для найсучасніших технологій, де споживачі вимагають безкомпромісної якості зображення. Нова лінійка продуктів покликана зміцнити лідерство компанії та задовольнити запити найвимогливіших користувачів. Перехід індустрії від РК-дисплеїв до OLED-рішень прискорюється завдяки таким інноваціям, що пропонують універсальність для різних сценаріїв використання - від кіберспорту до створення складного цифрового контенту.



Аналітичний погляд на ринок дисплеїв вказує на те, що впровадження V-Stripe вирішує головну «хворобу» технології QD-OLED - нечітке відображення шрифтів, яке раніше відштовхувало професійних користувачів. Збільшення частоти до 360 Гр при роздільній здатності UWQHD ставить нові планки для продуктивності відеокарт, що стимулюватиме попит на наступне покоління GPU від Nvidia та AMD у 2026 році. Стратегічне домінування Samsung Display із часткою 75% ринку створює серйозний тиск на конкурентів, зокрема LG Display, змушуючи їх прискорювати розробку власних мікролінзових рішень (MLA) для підвищення яскравості. Поява таких панелей у масовому виробництві означає, що 2026 рік стане роком остаточного витіснення IPS-матриць із преміального сегмента, оскільки нові QD-OLED тепер не поступаються їм у чіткості тексту, водночас пропонуючи нескінченний контраст і миттєвий відгук.



Заявлена, що інновації Samsung Display демонструють, що потенціал квантових точок у поєднанні з органічними світлодіодами ще далеко не вичерпаний. Завдяки вдосконаленню структури пікселів та підвищенню ефективності матеріалів, компанія створює новий стандарт для індустрії, де межа між ігровим та робочим монітором остаточно зникає.

