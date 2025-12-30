LG Display продемонструє на CES 2026 27-дюймову OLED-панель з частотою оновлення 720 Гц

30 декабря 2025 г., 11:45

Компанія LG Display анонсувала свої плани участі у виставці CES 2026, де вона представить широку лінійку продуктів, що встановлюють нові рекорди серед наявних ігрових OLED-панелей, включаючи найвищу у світі частоту оновлення 720 Гц, час відгуку 0,02 мс, першу у світі 39-дюймову панель 5K2K та першу у світі панель 240 Гц зі структурою пікселів RGB stripe.



LG Display представить на CES 2026 27-дюймову ігрову OLED-панель, яка досягає частоти оновлення 720 Гц — найшвидшої серед усіх ігрових OLED-панелей, доступних на сьогодні. Цей продукт також пропонує час відгуку до 0,02 мс, що у понад 150 разів швидше, ніж середній час відгуку РК-панелей (LCD). Поєднання надвисокої частоти оновлення та надшвидкого відгуку повністю усуває залишкові зображення та розмиття під час руху (motion blur), навіть при стрімких змінах кадрів.



Також на виставці буде представлена перша у світі 39-дюймова ігрова OLED-панель 5K2K. Наразі LG Display є єдиним у світі виробником 39-дюймових OLED-панелей. Ці вигнуті дисплеї зі співвідношенням сторін 21:9 та кривиною 1500R забезпечують максимальний ефект занурення. Завдяки надвисокій роздільній здатності, що перевершує UHD, вони націлені на творців контенту, таких як відеомонтажери та кінематографісти.



Окрім того, відвідувачі зможуть побачити першу у світі OLED-панель зі структурою пікселів RGB stripe та частотою 240 Гц. Окрім швидкості, вона забезпечує надзвичайно детальне та чітке відтворення графіки з щільністю 160 ppi. Завдяки точній структурі пікселів текст і кольори виглядають ідеально чіткими, що важливо для роботи в сучасних операційних системах.



LG Display планує застосувати свою нову технологію тандемної структури WOLED — Primary RGB Tandem 2.0 — у всіх ігрових OLED-панелях, що вийдуть у 2026 році.



Компанія вперше представила технологію Primary RGB Tandem минулого року. Це перша у світі структура OLED-стека, в якій кожен із трьох основних кольорів світла (червоний, зелений і синій) формується як незалежний шар випромінювання. Оновлена версія 2.0 використовує ще більш оптимізовану структуру пікселів та вдосконалені алгоритми.



Завдяки цій інновації панелі LG Display досягають пікової яскравості до 1500 ніт; ідеального чорного кольору з сертифікацією HDR True Black 500; відтворення до 99,5% колірної гами DCI-P3, що забезпечує реалістичну якість зображення.



«Завдяки неперевершеній частоті оновлення, роздільній здатності та часу відгуку, про які мріє кожен геймер, LG Display зміцнює унікальну перевагу своїх OLED-панелей та підвищує глобальну конкурентоспроможність», — зазначив Лі Хьон У (Lee Hyun-woo), голова підрозділу великих дисплеїв LG Display.

