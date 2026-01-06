LG Wallpaper TV - найтонший (9 мм) у світі повністю бездротовий OLED-телевізор

6 января 2026 г., 13:25

На виставці CES 2026 компанія LG Electronics (LG) презентувала свою новітню лінійку OLED-телевізорів, очолювану LG OLED evo W6, телевізором True Wireless Wallpaper TV. Модель W6 повертає концепцію дизайну «Wallpaper», вперше представлену у 2017 році, тепер у поєднанні з повністю бездротовим підключенням та найсучаснішою інновацією в зображенні - технологією Hyper Radiant Color.



Флагман лінійки 2026 року, LG OLED evo W6, створений, щоб розчинятися в просторі, залишаючи лише візуальний досвід.



Товщина корпусу - 9 мм, що стало можливим завдяки глибокій мініатюризації компонентів та повному переосмисленню внутрішньої архітектури.



Покращене настінне кріплення дозволяє телевізору щільно прилягати до стіни від краю до краю.



Завдяки технології True Wireless усі вхідні роз'єми перенесені в окремий блок, який можна розмістити на відстані до 10 метрів. Це забезпечує передачу 4K-відео та аудіо без втрат якості та видимих кабелів.



LG впроваджує новий стандарт якості зображення за допомогою технології Hyper Radiant Color.



Завдяки системі Brightness Booster Ultra телевізор став у 3,9 раза яскравішим за звичайні OLED-панелі.



Екран отримав першу в індустрії сертифікацію Reflection Free Premium від Intertek, що гарантує мінімальне відбиття світла навіть у дуже яскравих кімнатах.



Новий чип α (Alpha) 11 AI Gen3 оснащений нейронним процесором (NPU), який у 5,6 раза потужніший за попередника. Його подвійний AI-двигун (Dual AI Engine) одночасно усуває шуми та зберігає природні текстури без ефекту надмірної різкості.



Сервіс LG Gallery+ перетворює вимкнений екран на динамічний елемент інтер'єру: доступно понад 4500 візуалізацій (кінокадри, ігрова графіка, особисті фото); можливість відображення зображень, створених за допомогою генеративного AI; музичний супровід, що підбирається під настрій візуального ряду.



Новинка підтримує частоту оновлення 4K 165 Гц, NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium. Час відгуку пікселя - 0,1 мс.



Система Voice ID розпізнає голос користувача та перемикає інтерфейс на його персональний профіль «My Page».



Вбудовані Google Gemini та Microsoft Copilot дозволяють ставити питання та отримувати персоналізовані відповіді прямо на ТБ.



Система LG Shield захищає дані користувача за допомогою вдосконаленого шифрування.



«Wallpaper TV - це прекрасне поєднання нашого лідерства в бездротових технологіях, інновацій у формфакторі та 13-річного досвіду роботи з OLED», - зазначив Пак Хюн-сей (Park Hyoung-sei), президент LG Media Entertainment Solution Company.

