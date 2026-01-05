Samsung представляє The Freestyle+ : портативний проєктор з АІ

5 января 2026 г., 14:35

Компанія Samsung Electronics оголосила про глобальний запуск The Freestyle+, нового портативного проєктора зі штучним інтелектом, розробленого для забезпечення гнучкішого та більш персоналізованого розважального досвіду у будь-якому місці.





The Freestyle+ має оригінальний дизайн портативного проєктора The Freestyle, проте він оснащений покращеними можливостями AI, має кращу яскравість та розширені розважальні функції. Це дозволяє користувачам насолоджуватися контентом не переймаючись щодо налаштувань.





«The Freestyle+ відображає бачення Samsung щодо створення екранів, які природно адаптуються до способу життя людей та їх подорожей», — сказав Хун Лі, виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display Business компанії Samsung Electronics. «Поєднуючи справжню портативність зі штучним інтелектом, який оптимізує як середовище перегляду, так і сам контент, The Freestyle+ дозволяє насолоджуватися стабільним високоякісним контентом й розважальним досвідом, де б ви не знаходилися».





В основі The Freestyle+ лежить AI OptiScreen, технологія оптимізації екрану Samsung на основі AI, яка автоматично налаштовує зображення під різні простори, тому користувачі можуть просто обрати контент і почати перегляд. AI OptiScreen має набір інтелектуальних функцій, призначених для автоматичної оптимізації зображення на різних поверхнях і в різних середовищах:



3D Auto Keystone автоматично виправляє спотворення навіть при проєкції на нерівні або неплоскі поверхні, як-от кути, штори або криві стіни.



Real-time Focus безперервно регулює фокус під час руху або обертання проєктора, допомагаючи підтримувати чітке, стабільне зображення без розмиття або візуального шуму.



Screen Fit автоматично налаштовує зображення відповідно до площі екрану при використанні із сумісним аксесуаром для проєкційної поверхні.



Функція Wall Calibration аналізує колір або візерунок поверхні для проєкції та мінімізує візуальні фактори, що відволікають, для більш чіткого перегляду.



The Freestyle+ розроблений з урахуванням важливості портативності та має компактний циліндричний формфактор. Тож пристрій легко переносити між кімнатами або брати із собою в дорогу. З яскравістю 430 ISO люмен він забезпечує майже вдвічі більшу яскравість, ніж попередня версія, відтак контент стає більш чітким і захопливим у повсякденні.



The Freestyle+ дозволяє користувачам вільно переміщати його, не турбуючись про те, чи є простір «правильним» для проєкції. Завдяки дизайну та корпусу, що обертається на 180 градусів, проєктор забезпечує проєкцію практично під будь-яким кутом, зокрема на стінах, підлозі та стелі, без додаткових кріплень або аксесуарів, що своєю чергою забезпечує гнучкі налаштування перегляду, які адаптуються до різних кімнат і умов протягом дня.



Розроблений для використання і поза межами дому, TheFreestyle+ забезпечує доступ до розваг, не покладаючись на зовнішні пристрої або фіксовані налаштування.





The Freestyle+ забезпечує звук, що заповнює кімнату, завдяки вбудованому 360° динаміку, налаштованому для відтворення більш насиченого та повного звуку в компактному дизайні. Технологія Q-Symphony дозволяє проєктору працювати синхронно з сумісними саундбарами Samsung, створюючи більш багатошаровий і злагоджений звук.

