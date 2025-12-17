 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Абоненти Київстар з iPhone тепер також можуть відправляти SMS через супутник

17 декабря 2025 г., 15:35
0 
 

24 листопада Київстар запустив технологію Starlink Direct to Cell, яка дозволяє залишатися на зв’язку навіть без наземного покриття мережі. За цей час вже понад 2 млн українців надіслали та отримали більш як 540 тисяч SMS завдяки супутниковій технології компанії SpaceX.

Найбільше людей під’єднувалися до технології Starlink Direct to Cell у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Проте найактивніше обмінюються SMS на Півдні та Сході, де зв’язок зараз критично важливий.

Першими скористатися Starlink Direct to Cell отримали змогу користувачі смартфонів на Android. А після нещодавнього оновлення технологія стала доступною і на iPhone 13 та новіших моделях з версією iOS від 26.2.

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє звичайному смартфону з підтримкою 4G підключатися напряму до супутників Starlink там, де наземне покриття відсутнє. Наразі з допомогою Starlink Direct to Cell можна обмінюватися SMS-повідомленнями. Покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та прикордоння.

Наступного року оператор планує розширити можливості технології: стануть доступними голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутник.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  