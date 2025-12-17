Абоненти Київстар з iPhone тепер також можуть відправляти SMS через супутник

17 декабря 2025 г., 15:35

24 листопада Київстар запустив технологію Starlink Direct to Cell, яка дозволяє залишатися на зв’язку навіть без наземного покриття мережі. За цей час вже понад 2 млн українців надіслали та отримали більш як 540 тисяч SMS завдяки супутниковій технології компанії SpaceX.

Найбільше людей під’єднувалися до технології Starlink Direct to Cell у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Проте найактивніше обмінюються SMS на Півдні та Сході, де зв’язок зараз критично важливий.

Першими скористатися Starlink Direct to Cell отримали змогу користувачі смартфонів на Android. А після нещодавнього оновлення технологія стала доступною і на iPhone 13 та новіших моделях з версією iOS від 26.2.

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє звичайному смартфону з підтримкою 4G підключатися напряму до супутників Starlink там, де наземне покриття відсутнє. Наразі з допомогою Starlink Direct to Cell можна обмінюватися SMS-повідомленнями. Покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та прикордоння.

Наступного року оператор планує розширити можливості технології: стануть доступними голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутник.

