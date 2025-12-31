LG представляє монітори бренду UltraGear evo

31 декабря 2025 г., 16:35

Компанія LG Electronics (LG) оголосила про глобальний запуск свого нового преміального бренду ігрових моніторів UltraGear evo, який буде вперше представлений на CES 2026. Спираючись на лідерство LG у категорії 5K і 5K2K-ігрових дисплеїв, UltraGear evo розширює можливості високої чіткості за допомогою лінійки моніторів від 5K і вище на базі технологій OLED й MiniLED нового покоління та ультрашироких екранів, поєднуючи надвисоку роздільну здатність, швидкодію та глибоке занурення. Стартова лінійка складається з трьох флагманів: 39GX950B, 27GM950B та 52G930B, які об’єднує спільна основа – висока якість зображення з високою роздільною здатністю.



Новинки підтримують першу у світі технологію 5K-масштабування зображення зі штучним інтелектом. Вона дає змогу досягти чіткості рівня 5K без необхідності оновлення графічної карти та дозволяє гравцям насолоджуватися більш широким спектром контенту у високій роздільній здатності, виходячи за межі обмежень початкової роздільності.



39-дюймовий OLED-ігровий монітор LG UltraGear evo GX9 (39GX950B) продовжує спадщину лінійки GX9 як 39-дюймовий 5K2K OLED-монітор, що забезпечує якість зображення та повне занурення в ігровий процес. На цій основі, завдяки новому вбудованому AI-рішенню, монітор аналізує та покращує контент у режимі реального часу до того, як він потрапляє на панель, забезпечуючи чіткість рівня 5K без потреби в оновленні GPU. Цей підхід виходить за межі простої зміни роздільної здатності: завдяки AI Scene Optimization та AI Sound монітор додатково вдосконалює якість зображення й звуку для ще більш захопливого аудіовізуального досвіду.



Візуальна продуктивність посилюється завдяки технології Primary RGB Tandem OLED, яка забезпечує покращену яскравість, точну передачу кольору та триваліший термін служби панелі з глибоким чорним та реалістичними кольорами. Для адаптації під різні ігрові жанри передбачено функцію Dual Mode, що дозволяє перемикатися між 165 Гц у роздільній здатності 5K2K та 330 Гц у роздільній здатності WFHD, у поєднанні з часом відгуку 0,03 мс (GtG), — геймери можуть віддати перевагу або максимальній деталізації, або надплавному зображенню для конкурентних ігор.



1500R-вигнутий надширокоформатний дисплей 21:9 зберігає вертикальну висоту 32-дюймового екрана, водночас розширюючи горизонтальне поле огляду для ігор і мультизадачності. Завдяки щільності пікселів 142 ppi та сертифікації VESA DisplayHDR True Black 500 монітор забезпечує деталізовані світлі фрагменти та глибоку чорну навіть у найтемніших сценах.



27-дюймовий LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) встановлює новий стандарт для 27-дюймових ігрових моніторів як перший у світі 5K-монітор на базі MiniLED нового покоління, спеціально розроблений для суттєвого покращення контролю blooming-ефекту. Завдяки ефективному зменшенню ореолів і засвічень, які зазвичай спостерігаються на дисплеях MiniLED з високою роздільною здатністю, монітор забезпечує професійну точність 5K з винятковою оптичною чіткістю.



Маючи 2304 зони локального затемнення у поєднанні з інженерним підходом Zero Optical Distance, який мінімізує проміжок між панеллю та світлодіодною підсвіткою, монітор забезпечує високу яскравість і точний контроль контрасту, зберігаючи деталі як у яскравих, так і в темних сценах.



Як і 39-дюймова модель GX9, 27GM950B оснащено вбудованими технологіями, що забезпечують 5K-масштабування зі штучним інтелектом, AI Scene Optimization та AI Sound для покращення зображення й звуку в режимі реального часу без додаткового навантаження на GPU.



Для гнучкої ігрової продуктивності монітор підтримує режим Dual Mode, який дозволяє перемикатися між 165 Гц у роздільній здатності 5K та 330 Гц у QHD, у поєднанні з часом відгуку 1 мс (GtG). Завдяки сертифікації VESA DisplayHDR 1000 та піковій яскравості до 1250 ніт дисплей забезпечує яскраві світлові акценти, інтенсивні відблиски та чіткі спалахи світла з високим ступенем реалістичності поряд із глибоким, контрольованим чорним кольором.



52-дюймовий LG UltraGear evo G9 (52G930B) відкриває новий клас великих ігрових дисплеїв як найбільший у світі 5K2K ігровий монітор, надаючи безпрецедентний розмір екрана в межах лінійки UltraGear evo. Його габарити поєднуються з частотою оновлення 240 Гц, що забезпечує стабільну швидкодію та високу якість зображення.



Екран має вертикальну висоту, порівняну зі стандартним 42-дюймовим дисплеєм 16:9, але розширюється горизонтально до панорамного формату 12:9. Такий формфактор забезпечує робочу область, що на 33% ширша порівняно зі стандартним UHD-монітором. Кривина 1000R охоплює периферійний зір користувача, створюючи ефект повного занурення. Візуальний ряд не менш винятковий: завдяки сертифікації VESA Display HDR 600 монітор забезпечує насичені кольори та глибокий контраст.



“Новий UltraGear evo є чітким переломним моментом, який сигналізує про завершення епохи компромісів у продуктивності ігрових дисплеїв. Завдяки таким інноваціям, як перша в галузі технологія 5K-масштабування зі штучним інтелектом, лінійка гарантує, що незалежно від того, чи віддають гравці перевагу ідеальному чорному, неперевершеній яскравості або величезному екрану, вони отримують однаково високий рівень продуктивності, чіткості та занурення у високій роздільній здатності”, — сказав Лі Чунг-хван (Lee Choong-hwoan), керівник підрозділу Display Business компанії LG Media Entertainment Solution Company. “Це демонструє нашу експертизу у впровадженні технологій високої роздільної здатності не лише на B2C-ринку геймінгу, а й у сегменті B2B-рішень, зокрема в галузі медичних моніторів.”



Нова лінійка LG UltraGear evo буде представлена на виставці CES 2026. Відвідувачі зможуть оцінити високу якість зображення цих моделей у двох зонах: «Dream Setup» - натхненній ігровими спільнотами Reddit, та перегоновому симуляторі на базі SimCraft з новим 39-дюймовим GX9.



Окрім нової серії evo, у перший день роботи CES 2026 на глобальних ринках розпочнуться продажі UltraGear GX7 (27GX790B). Цей 27-дюймовий ігровий монітор оснащений QHD-дисплеєм Primary RGB Tandem OLED, підтримує частоту оновлення 540 Гц і режим Dual Mode (HD 720 Гц).

