Нова технологія тактильних дисплеїв створює 3D-графіку, яку можна побачити та відчути

Дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (UC Santa Barbara) винайшли технологію дисплеїв для екранної графіки, яка є одночасно видимою та тактильною, тобто її можна відчути на дотик.



Екрани покриті крихітними пікселями, які вигинаються назовні, утворюючи горбки, коли на них потрапляє світло. Це дозволяє відображати динамічні графічні анімації, які можна побачити очима та відчути рукою. Ця технологія одного дня може забезпечити візуально-тактильні сенсорні екрани високої чіткості для автомобілів, мобільних пристроїв або інтелектуальних архітектурних стін.



Макс Ліннандер (Max Linnander), докторант Лабораторії RE Touch професора машинобудування Йона Візелла (Yon Visell), очолив це дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Science Robotics.



Коли Ліннандер вперше прибув до UCSB наприкінці вересня 2021 року, Візелл поставив йому завдання. «Питання було досить простим: Чи можна світло, яке формує зображення, перетворити на щось, що можна відчути?» — сказав Ліннандер.



«Ми не знали, чи це можливо», — додав Візелл. «Сама можливість того, що це може бути нездійсненним, і ідея дати людям “відчути світло” робили це питання непереборним».



Команда витратила майже рік на перевірку своєї ідеї, працюючи над теоретичними основами та проводячи комп'ютерне моделювання. Отримавши життєздатну концепцію, вони почали розробляти прототипи в лабораторії. Минули місяці без успіху.



Потім, у грудні 2022 року, Ліннандер привів Візелла в лабораторію. «Я працював над цим цілий рік. Мені треба було їхати в аеропорт за кілька годин, і я щойно запустив свій останній прототип», — розповів він. Він показав Візеллу простий, функціональний прототип — один піксель, збуджений короткими спалахами світла від невеликого діодного лазера, без будь-якої іншої електроніки.



«Я поклав палець на піксель і відчув чіткий тактильний імпульс щоразу, коли спалахувало світло», — згадує Візелл. «Це був особливий момент — момент, коли ми зрозуміли, що основна ідея може спрацювати».

