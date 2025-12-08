Scaleway та Fujitsu запускають європейську ініціативу AI Inference, використовуючи процесори MONAKA

8 декабря 2025 г., 15:35

Компанії Scaleway і Fujitsu оголосили про стратегічну співпрацю з метою дослідження AI inference на базі CPU як стійкої та суверенної опції для європейських організацій. Поєднуючи передові процесорні дослідження Fujitsu з європейським хмарним досвідом Scaleway, компанії прагнуть оцінити нові шляхи для підтримки ефективного, відповідального та безпечного розгортання AI у масштабі.





Швидке впровадження AI в Європі збільшило попит на інфраструктури, які узгоджують продуктивність, енергоефективність та суверенітет даних. Багато організацій безперервно експлуатують AI-моделі у виробництві та потребують передбачуваної продуктивності, контрольованих експлуатаційних витрат та зменшеного впливу на довкілля.



Архітектури на базі CPU добре відповідають цим вимогам, оскільки пропонують стабільну продуктивність, ефективне використання енергії та просту інтеграцію в наявних середовищах. Процесор MONAKA був розроблений саме для цієї мети, доповнюючи вже використовувані в Європі системи AI.





Fujitsu розробила MONAKA, зосередившись на енергоефективності, економічній ефективності та надійній продуктивності inference.



Ранні результати Fujitsu вказують на зростання енергоефективності до 1,9 раза для вибраних робочих навантажень inference, а також зростання економічної ефективності до 1,7 раза.



MONAKA створений для підтримки моделей до 70 млрд параметрів, пропонуючи високопродуктивну опцію для ефективного розгортання AI у великому масштабі.





Для Scaleway ця співпраця узгоджується з власною метою надання інфраструктури, яка відповідає операційним та стратегічним вимогам організацій будь-якого розміру.



Інженерні команди обох компаній співпрацюватимуть для тестування MONAKA в реальних середовищах inference, щоб розширити діапазон ефективних обчислювальних опцій, доступних на платформі Scaleway.



"Інтегруючи CPU MONAKA у нашу інфраструктуру, ми прагнемо розширити наші пропозиції та надати нашим клієнтам передові рішення AI. Ця співпраця не лише зміцнює нашу здатність задовольняти мінливі вимоги ринку, але й гарантує, що наші клієнти мають доступ до найбільш просунутих, стійких та високопродуктивних технологій AI, адаптованих до їхніх унікальних потреб", — зазначає Ян-Гірек Манак (Yann-Guirec Manac'h), керівник відділу апаратних досліджень і розробок Scaleway.



"Оскільки еволюція AI прискорюється неймовірними темпами, його енергоспоживання стало критичним глобальним викликом... Наше партнерство зі Scaleway має на меті здійснити революцію в цьому ландшафті. Ми створимо дійсно енергоефективну обчислювальну платформу на базі CPU. Це потужний крок до прискорення зеленої трансформації Європи та побудови сталого майбутнього для всіх", — коментує Наокі Шінджо (Naoki Shinjo), старший віцепрезидент, керівник відділу розвитку передових технологій Fujitsu.

