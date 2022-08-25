МУК стає дистриб'ютором AppDynamics

25 августа 2022 г., 16:25

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Група компаній МУК та компанія AppDynamics, один з лідерів ринку систем управління продуктивністю додатків та операційної аналітики, оголосили про підписання партнерської угоди, яка охоплює території Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Македонії, Молдови, Таджикистану, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану та Хорватії



AppDynamics пропонує одне з найпотужніших рішень моніторингу програм у розподіленій інфраструктурі. Програмна платформа AppDynamics дозволяє збирати дані про продуктивність різних програм, серверів, баз даних та інших критично важливих ІТ-систем з усіх точок інфраструктури. Вона має інструменти для проактивного моніторингу, управління та оптимізації найскладніших ІТ-інфраструктур. У разі виникнення проблем у програмах платформа автоматично попереджає про необхідність термінового втручання технічних фахівців для їх усунення. Моніторинг здійснюється в реальному часі, що підвищує контроль за працездатністю додатків, компонентів інфраструктури, а також сприйняттям додатків кінцевими користувачами.



Підкреслюється, що в результаті цієї угоди група компаній МУК зможе запропонувати своїм клієнтам рішення, яке дозволить підвищити керованість бізнес-процесів, ефективність операційної діяльності, а також задоволення кінцевих користувачів.

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