Малі модульні реактори дають друге життя вугільним електростанціям

25 августа 2022 г., 15:25

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Європа і США активно працюють над технологією встановлення малих модульних реакторів на майданчиках виведених з експлуатації вугільних станцій або поряд з ними. Понад 70 таких проєктів зараз знаходяться на різних стадіях розробки. Про це повідомлено в публікації на сайті МАГАТЕ.



Поштовхом для розвитку цього напрямку став пошук джерел дешевої та чистої електроенергії, йдеться в публікації, адже ціни на вугілля у 2022 році сягають рекордних значень, а використання цього палива залишає найбрудніший слід в атмосфері.



Зокрема, 23 травня Румунія оголосила, що вугільна електростанція в Дойчешті стане першою в країні локацією для встановлення ММР (малого модульного реактора). А американська енергетична компанія PacifiCorp планує до 2030 року скоротити 2/3 своєї вугільної генерації та замінити частину на атомну. Планується, що ММР буде встановлено на вугільній електростанції Нотон, яку виведуть з експлуатації у 2025 році.



Встановлення малих модульних реакторів – це шлях до скорочення залежності від викопного палива без негативних наслідків для споживачів і пришвидшення зеленого переходу, вважають в МАГАТЕ. Їх потужність складає від 200 МВт до 400 МВт, що близько до аналогічного показника типової вугільної електростанції. Завдяки цьому можна буде використовувати вже наявне підключення до мережевої інфраструктури. Окрім того, як зазначається в статті, інфраструктуру вугільної електростанції, що обслуговує, можна також налаштувати під ММР: системи зберігання води; опріснювальні установки; системи стисненого повітря; системи зберігання технічних газів; системи очищення стічних вод; мобільне підіймальне обладнання тощо.



Нагадаємо, що наразі понад 80% української електроенергії виробляється без вуглецевих викидів.

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