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Квартальний продаж Nvidia виріс лише на 3%, а прибуток впав на 80%

25 августа 2022 г., 17:15

Компанія Nvidia відзвітувала про підсумки другого кварталу свого 2023 фінансового року.

Повідомляється, що виторг компанії зріс на 3%, до 6,7 млрд дол., але ж впав на 19% у порівнянні з попереднім кварталом.

Операційний прибуток впав на 80% до 499 млн дол., чистий прибуток також помітно знизився - на 72% до 656 млн дол.

Продажі рішень для ЦОД зросли на 61%, до 3,8 млрд дол. Тепер саме цей напрямок приносить компанії найбільше грошей - виторг від продажів ігрових продуктів впав на 33%, до 2 млрд дол., або на 44% порівняно з попереднім кварталом.

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