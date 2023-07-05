MTI розширює портфель рішеннями альтернативної енергетики від Marsriva

5 июля 2023 г., 14:35

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Компанія «MTI hi-tech дистрибуція» ексклюзивно поставлятиме в Україні продукцію Marsriva. Цей бренд пропонує великий асортимент продуктів альтернативної енергетики – рішення для сонячної енергетики та безперебійного живлення. В MTI доступна широка лінійка продуктів виробника: ДБЖ, акумуляторні батареї, LiPO4 (літій-фосфатні) батареї та сонячні інвертори. В планах також розширення асортименту павербанками та зарядними станціями.

Ринок альтернативної енергетики швидко розширюється, а використання поновлювальних джерел енергії стає все більш масовим і доступним для користувачів. В цих умовах кількість компаній, які пропонують рішення для використання сонячної, вітрової енергії та інших форм поновлювальних джерел, лише зростає.

Marsriva зарекомендував себе надійним виробником серед провідних брендів у цій ніші. Перш за все, завдяки широкій лінійці продукції для різних сегментів клієнтів, здатності поєднувати високу якість із доступними цінами та високим стандартам виробництва.

Продукти Marsriva вже надійшли у продаж і доступні до замовлення в МТІ. Для отримання сервісної гарантійної підтримки та післягарантійного обслуговування продуктів Marsriva користувачі зможуть звертатися до профільного департаменту дистрибутора – MTI hi-tech Engineering.

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