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Квантовий комп'ютер Google нового покоління оснащений 70 кубитами

5 июля 2023 г., 15:35
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Квантовий комп'ютер Google нового покоління оснащений 70 кубитами

Згідно з оприлюдненими дослідниками Google даними в опублікованій ними статті Phase Transition in Random Circuit Sampling, квантовий комп'ютер компанії Sycamore було суттєво модернізовано. Якщо у попередній системі, розгорнутій у 2019 році, використовувалося 53 кубіти, то у платформі нового покоління їх кількість збільшена до 70.

Як зазначають експерти у сфері квантових обчислень, таке нарощування виливається в експоненційне зростання продуктивності. Тому нинішня система забезпечує у 241 млн разів більшу обчислювальну міць, ніж попередня.

Порівнюючи продуктивність платформи Sycamore з системою Frontier, що займає першу позицію в рейтингу суперкомп'ютерів з класичною архітектурою, дослідники повідомили, що останній знадобився б 6,18 секунди на завдання, виконане Sycamore-53. Тоді як, щоб вийти на рівень Sycamore-70, суперкомп'ютеру Frontier знадобилося б 47,2 року.

«Квантові комп'ютери обіцяють виконання завдань, що виходять за рамки можливостей класичних комп'ютерів», — йдеться у статті, «Ми оцінюємо обчислювальні витрати порівняно з покращеними класичними методами та демонструємо, що наш експеримент виходить за рамки можливостей наявних класичних суперкомп'ютерів».

Квантовий комп'ютер Google нового покоління оснащений 70 кубитами

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