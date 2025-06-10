Mercusys анонсує Wi-Fi маршрутизатори з підтримкою LTE та швидкістю мобільної передачі даних до 300 Мбіт/с

10 июня 2025 г., 14:35

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Mercusys презентує два маршрутизатори з підтримкою 4G+, які забезпечують швидке і стабільне інтернет-з’єднання у будь-яких умовах, інформує компанія MTI. Модель MB230-4G працює з картами nano-SIM та підтримує глобальні мережі FDD-LTE і TDD-LTE. Завдяки технології Carrier Aggregation (4G+ Cat6) забезпечується швидкість мобільної передачі даних до 300 Мбіт/с. Дводіапазонний Wi-Fi підходить для стрімінгу, ігор і роботи.

Інші особливості MB230-4G: підтримка одночасного підключення до 64 пристроїв; вбудовані антени з високим коефіцієнтом підсилення для розширеного покриття; універсальний гігабітний порт WAN/LAN для підключення кабельних і DSL-модемів; керування через мобільний додаток Mercusys (Android, iOS); кнопки для ввімкнення/ вимкнення 4G-з’єднання і роумінгу; контроль трафіку з повідомленнями про наближення до ліміту. Рекомендована вартість Mercusys MB230-4G наразі складає 3299 грн.

Своєю чергою модель MB112-4G підтримує 4G LTE зі швидкістю до 150 Мбіт/с і Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт/с. Пристрій може обслуговувати до 32 одночасних підключень.

Також він має: потужні вбудовані антени для стабільного сигналу; універсальний WAN/LAN порт для різних типів підключень; керування через додаток Mercusys; кнопки швидкого ввімкнення 4G і роумінгу; можливість встановлення лімітів трафіку з SMS-сповіщеннями. Рекомендована вартість Mercusys MB112-4G – 1599 грн.

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