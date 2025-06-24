Wi-Fi 7 маршрутизатор Keenetic Titan KN-1812 зі швидкістю до 7200 Мбіт/с вже доступний в Україні

24 июня 2025 г., 14:47

Компанія MTI інформує про початок продажів нового покоління інтернет-центрів Keenetic Titan із підтримкою Wi-Fi 7. Модель KN-1812 побудована на базі чипсета Filogic 860 від MediaTek і забезпечує швидкість бездротового передавання даних до 7200 Мбіт/с. Технології MRU (Multiple Resource Unit) та MLO (Multi-Link Operation) дозволяють зменшити затримки, підвищити стійкість сигналу та значно збільшити продуктивність.

Також Keenetic Titan KN-1812 пропонує розширені можливості дротового з’єднання завдяки LAN порту 10 Гбіт/с, порту 2.5 Гбіт/с та чотирьом гігабітним портам. Загальна кількість портів Ethernet – шість, серед яких чітко виділяються сірі (1G), синій (2.5G) і помаранчевий (10G). Додатково пристрій оснащений USB 2.0 та USB 3.2.

Маршрутизатор підтримує одночасне підключення до кількох провайдерів з автоматичним перемиканням і балансуванням навантаження між з’єднаннями через Multi-Gigabit Ethernet, Wi-Fi та 4G/3G.

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