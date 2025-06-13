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MTI постачатиме материнські плати, блоки живлення та монітори ASRock

13 июня 2025 г., 12:35
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MTI постачатиме материнські плати, блоки живлення та монітори ASRock

Компанія MTI hi-tech дистрибуція повідомляє про відновлення постачання на український ринок материнських плат ASRock, а також розширення портфеля новими категоріями продукції. Зокрема відтепер в асортименті дистриб’ютора також будуть представлені монітори та блоки живлення бренду.

Монітори ASRock – представлені серіями Challenger і Phantom Gaming, орієнтованими на геймерів і професіоналів. Моделі PG34WQ15R2B, PG32QF2B, PG27Q15R2A, PG27FFT1A та CL27FFA вже доступні у продажу.

Блоки живлення – вперше на ринку України. У продажу три популярні моделі серії Challenger – CL-850G, CL-750G і CL-750B, які вирізняються високою ефективністю та надійністю.

«Ми раді знову запропонувати українським користувачам продукцію ASRock – не лише материнські плати, а й нові категорії товарів. Це відкриває додаткові можливості для наших партнерів і клієнтів. Ми плануємо і надалі розвивати партнерство з ASRock та поступово розширювати асортимент, щоб максимально задовольняти потреби ринку в інноваційних продуктах і рішеннях», – зазначив Сергій Яковлєв, комерційний директор MTI.

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