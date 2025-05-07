Нові шлюзи безпеки HPE Networking Instant On створені для кіберзахисту SMB та філій

7 мая 2025 г., 14:25

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Портфоліо HPE Networking доповнили два нові шлюзи безпеки Instant On, розроблені спеціально для захисту від зростаючих кіберзагроз малого та середнього бізнесу (SMB), інформує компанія MTI. Ці апаратно-програмні рішення надають додатковий рівень захисту, пропонуючи економічно ефективне та просте у розгортанні рішення з міжмережевим екраном (firewall), системами виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS), а також можливостями VPN та оптимізованим управлінням продуктивністю.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004 – ефективний шлюз безпеки із підтримкою пропускної здатності до 1 ГБіт/с, що забезпечує надійний захист мережі завдяки інтегрованим функціям маршрутизації, VPN, міжмережевого екрана та системам виявлення й запобігання вторгненням (IDS/IPS). Гарне рішення для SMB, філій та офісів з обмеженим бюджетом, яким необхідна комплексна безпека без складності налаштування.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P – потужний шлюз безпеки із підтримкою 2.5GbE, розроблений для SMB з підвищеними вимогами до продуктивності. Завдяки повній підтримці PoE+ та вдосконаленим функціям мережевої безпеки, пристрій забезпечує ефективний захист і живлення підключених пристроїв. Підходить для сучасних інфраструктур із мультигігабітним підключенням до Інтернету, дозволяючи бізнесу максимізувати віддачу від своїх інвестицій у мережу.

Серед переваг шлюзів безпеки HPE Networking Instant On: комплексний захист; простота використання та керування через хмару; доступна ціна без додаткових ліцензійних зборів; безшовна інтеграція з іншими продуктами HPE; цілодобовий моніторинг мережі; 24-місячна гарантія на обладнання, безплатні оновлення програмного забезпечення та цілодобова технічна підтримка протягом перших 90 днів.

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