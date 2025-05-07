 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Нові шлюзи безпеки HPE Networking Instant On створені для кіберзахисту SMB та філій

7 мая 2025 г., 14:25
0 
 

Нові шлюзи безпеки HPE Networking Instant On створені для кіберзахисту SMB та філій

Портфоліо HPE Networking доповнили два нові шлюзи безпеки Instant On, розроблені спеціально для захисту від зростаючих кіберзагроз малого та середнього бізнесу (SMB), інформує компанія MTI. Ці апаратно-програмні рішення надають додатковий рівень захисту, пропонуючи економічно ефективне та просте у розгортанні рішення з міжмережевим екраном (firewall), системами виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS), а також можливостями VPN та оптимізованим управлінням продуктивністю.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004 – ефективний шлюз безпеки із підтримкою пропускної здатності до 1 ГБіт/с, що забезпечує надійний захист мережі завдяки інтегрованим функціям маршрутизації, VPN, міжмережевого екрана та системам виявлення й запобігання вторгненням (IDS/IPS). Гарне рішення для SMB, філій та офісів з обмеженим бюджетом, яким необхідна комплексна безпека без складності налаштування.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P – потужний шлюз безпеки із підтримкою 2.5GbE, розроблений для SMB з підвищеними вимогами до продуктивності. Завдяки повній підтримці PoE+ та вдосконаленим функціям мережевої безпеки, пристрій забезпечує ефективний захист і живлення підключених пристроїв. Підходить для сучасних інфраструктур із мультигігабітним підключенням до Інтернету, дозволяючи бізнесу максимізувати віддачу від своїх інвестицій у мережу.

Серед переваг шлюзів безпеки HPE Networking Instant On: комплексний захист; простота використання та керування через хмару; доступна ціна без додаткових ліцензійних зборів; безшовна інтеграція з іншими продуктами HPE; цілодобовий моніторинг мережі; 24-місячна гарантія на обладнання, безплатні оновлення програмного забезпечення та цілодобова технічна підтримка протягом перших 90 днів.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  