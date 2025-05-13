HPE анонсувала блейд-сервери Synergy 480 Gen12 на процесорах Intel Xeon 6

13 мая 2025 г., 17:35

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Hewlett Packard Enterprise анонсувала оновлений обчислювальний модуль для популярної модульної системи HPE Synergy – сервер у форматі леза HPE Synergy 480 Gen12 Compute Module, інформує компанія MTI.

Підтримка до двох процесорів Intel Xeon 6 сімейства 6500Р/6700Р «Granite Rapids», що оснащені до 86 ядер та забезпечують високу обчислювальну потужність, а також мають апаратні та програмні функції безпеки, включаючи розширення Intel Software Guard Extensions (SGX) для ізоляції програм та розширення довірених доменів (TDX) для ізоляції віртуальних машин (VM).

До 16 модулів DIMM або 4TB швидкої пам'яті DDR5 на кожен процесор зі швидкістю до 6400MT/s забезпечують до 15% вищу продуктивність у порівнянні з попереднім поколінням. Підтримка PCIe Gen5 гарантує покращену пропускну здатність, підвищену швидкість передачі даних та вищу швидкість мережі. Також нові сервери мають підтримку різноманітних конфігурацій дискових кошиків та накопичувачів, включаючи 4 SFF SAS/SATA/NVMe, 8 EDSFF NVMe E3.S, з можливістю прямого підключення та через RAID контролер OCP, опцію завантаження з двох накопичувачів M.2 NVMe об’єднаних в апаратний RAID1, а також варіант бездискового кошика.

Крім того, у наявності HPE OneView для спрощення операцій керування, HPE iLO 7 з оновленим гнучкішим та простішим графічним інтерфейсом та підвищена безпека завдяки технології HPE Silicon Root of Trust, що забезпечує захист на рівні мікропрограмного забезпечення.

У складі шасі HPE Synergy Frame 12000 може бути встановлено до 12 модулів HPE Synergy 480 Gen12.

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