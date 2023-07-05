Комісія EC оновлює процедури для прискорення перевірок конфіденційності великих технологічних компаній

5 июля 2023 г., 13:35

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Як пише Reuters, під впливом критики запізнілих розслідувань порушень конфіденційності та надмірної ролі ірландського регулятора в нагляді за великими технологічними компаніями, Європейська комісія у вівторок оголосила про нові правила, які допоможуть наглядовим органам прискорити роботу над транскордонними справами.

Критики кажуть, що розслідування займають занадто багато часу, а штрафи занадто низькі, щоб стримувати порушення конфіденційності з боку великих технологічних компаній, що підриває мету знакових правил ЄС, відомих як Загальний регламент про захист даних, який набув чинності у 2018 році.

Ірландський комісар із захисту даних, провідний регулятор ЄС, оскільки багато найбільших світових технологічних компаній базуються в Ірландії, також зазнав критики з боку своїх колег за штрафи, які дехто вважає занадто низькими.

«Гармонізація цих процедурних аспектів сприятиме своєчасному завершенню розслідувань і наданню швидких засобів правового захисту громадянам», - заявили в Комісії.

Нові правила вимагають, щоб головний орган з питань конфіденційності ділився резюме ключових питань зі своїми колегами, дозволяючи їм надавати зворотний зв’язок на ранній стадії, а також встановлюють загальні терміни для транскордонного співробітництва та врегулювання спорів.

Скаржники мають право бути вислуханими у випадках, коли їхні скарги повністю або частково відхилені, а також бути належним чином залученими, якщо регуляторні органи вирішать розслідувати їхні скарги.

Нові правила також надають компаніям, щодо яких ведеться розслідування, право бути вислуханими на ключових етапах процедури та отримати доступ до матеріалів справи.

Активіст із захисту приватності Макс Шремс (Max Schrems), який подавав скарги проти Meta Platforms (META.O) та Alphabet’s Google (GOOGL.O), розкритикував нові процедури. «Пропозиція Комісії видається технічно і матеріально недосконалою і скоріше позбавляє громадян існуючих прав, ніж забезпечує їх дотримання», - сказав він.

Технологічна лобістська група Асоціація комп’ютерної та комунікаційної індустрії (The Computer & Communications Industry Association) заявила, що правила не відповідають вимогам, коли йдеться про право компаній на апеляцію та право на справедливий розгляд справи в реалістичні строки.

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