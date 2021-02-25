MTI отмечает 30-летие работы на украинском ИТ-рынке

25 февраля 2021 г., 14:45

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Компания «MTI hi-tech дистрибуция», которая входит в группу MTI и является одним из крупнейших в Украине импортеров и дистрибьюторов в области hi-tech оборудования и инновационных решений, празднует 30 лет бизнес-деятельности.

Начав деятельность по импорту и продаже офисной и компьютерной техники 25 февраля 1991 г., компания MTI на сегодня является авторизованным дистрибьютором и сервисным партнером более 80 мировых производителей в области высоких технологий. В их числе: Acer, Aruba, Asus, Canon, Dell EMC, Epson, Gamemax, Gigabyte, Goodram, Hewlett Packard Enterprise, HP, Huawei, IBM, Kingstone, Lenovo, Microsoft, MSI, Philips, Samsung, Schneider Electric, TP-link и др. Компания представлена в 120 товарных категориях и имеет более 800 партнеров по всей Украине.

«MTI hi-tech дистрибуция» стояла у истоков создания ИТ-индустрии в Украине и на каждом этапе своего развития внедряла передовые инновационные инструменты. Так, в 1993-1998 гг. компания открыла первые брендовые магазины Sharp и Sony, первый супермаркет электроники «Орбита» и первые в стране специализированные компьютерные супермаркеты MTI Direct и M-Byte.

В 2001 г. ею был запущен первый в Украине дистрибьюторский В2В-портал для автоматизации работы с партнерской сетью. Это позволило повысить качество сервиса и способствовало росту числа партнеров, а также стало толчком для расширения международного сотрудничества и пополнения товарных предложений.

В 2009 г. MTI запустила собственный логистический комплекс класса А с конвейерным перемещением товаров и роботизированными системами подбора товаров, который и сейчас является одним из самых инновационных и современных не только в Украине, но и в Восточной Европе.

В настоящее время компания предоставляет партнерам комплексные дистрибьюторские услуги, а также располагает возможностью оперативной доставки по всей стране. Так, MTI нужно только один час на регистрацию и выполнение срочного заказа. А доставить его компания способна всего за три рабочих часа по Киеву, и за 24 часа – в любой уголок Украины. Ее скоростная автоматизированная система для сбора заказов способна одновременно собирать заказы для 320 клиентов.

В прошлом году MTI реализовала крупнейший в Украине проект по переходу на новую высокоуровневую ERP-систему Microsoft Dynamics NAV. Для рынка такой пример стал уникальным: впервые масштабный ИТ-дистрибьютор со сложной инфраструктурой и комплексом услуг пошел на радикальные изменения, решив сразу связать все внешние и внутренние процессы на одной платформе и синхронно мигрировать из нескольких сервисов в единую систему без отрыва от производства.

«Минувший год стал для украинского бизнеса периодом проверки на прочность, умение генерировать нестандартные идеи и открывать новые возможности. И мы были готовы ответить на эти вызовы. В частности, в этом нам помог переход на новую ERP-систему, что позволило эффективно организовать удаленную работу для всех служб и подразделений на всех уровнях управления. А главное, объединение всех процессов компании на одной сетевой платформе послужит своеобразным технологическим фундаментом для дальнейшего развития», – говорит Борис Белянский, генеральный директор «MTI hi-tech дистрибуция».

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