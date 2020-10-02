«MTI hi-tech дистрибуция» переходит на ERP-систему от Microsoft

2 октября 2020 г., 16:55

+11

голос Tweet

Компания «MTI hi-tech дистрибуция», крупный украинский поставщик решений в области высоких технологий, полностью перешла на работу в ERP-системе Microsoft Dynamics NAV. Цель проекта – модернизация внутренних бизнес-процессов, автоматизация взаимодействия с партнерами и повышение качества предоставляемых сервисов.

Одним из решающих критериев при выборе этой системы стала возможность реализовать бесшовное покрытие типовым функционалом всех бизнес-процессов компании, а также объединение в одном решении документооборота, бухгалтерии и финансов с учетом украинской локализации.

Запуск новой ERP-системы состоялся 1 января. По состоянию на начало сентября в «MTI hi-tech дистрибуции» реализованы модули ценообразования, управленческого учета, внутренней и внешней отчетности, КРІ-отчетности, портал клиента, модуль планирования закупок. Также был запущен функционал внутреннего согласования и контроля изменений. На данном этапе компания продолжает внедрять новый функционал Microsoft Dynamics NAV и развивать сценарии взаимодействия с клиентами.

Партнером по развертыванию ERP-системы для «MTI hi-tech дистрибуция» выступила компания SMART business, являющаяся золотым партнером Microsoft (Gold Certified Partner).

«Для рынка Украины проект стал уникальным, поскольку впервые столь масштабный ИТ-дистрибутор со сложной инфраструктурой и комплексом услуг пошел на радикальные перемены, решив в одночасье связать все внешние и внутренние процессы компании на одной платформе и синхронно мигрировать с нескольких сервисов в единую систему без отрыва от производства», – подчеркивает Наталья Онищук, управляющий партнер компании SMART business.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!