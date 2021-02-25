Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот! 

25 февраля 2021 г., 14:50

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Команда UCloud запустила власний телеграм бот для замовлення хмарних ресурсів: @UCloud_promo_bot.



Тепер отримати тест хмарного середовища стало набагато простіше, достатньо всього декілька кліків. Отож, бот UCloud надає безкоштовний доступ до хмари на 30 днів. Для підключення потрібно:



1. Зайти в Telegram та знайти бот @UCloud_promo_bot (або за посиланням https://t.me/UCloud_promo_bot).

2. Слідуючи інструкціям, ввести свою електронну пошту і мобільний номер.

3. На пошті зловити листа від UCloud і активувати хмару на телефоні або комп’ютері.



Якщо ви все ж вагаєтесь або вас цікавлять подробиці, бот запропонує ознайомитись з презентацією та переглянути технічні характеристики хмари.



Нагадаємо про переваги хмарної інфраструктури :

• високий рівень захисту інформації;

• відсутні витрати на додаткове обладнання та його обслуговування;

• безкоштовна технічна підтримка 24/7;

• еластичність, послуги можуть бути надані, розширені або звужень в будь який час в автоматичному режимі;

• ясність та прозорість платежів: користувач сплачує лише за використані ресурси;

• швидкість розгортання та початку роботи.



Якщо ресурсів @UCloud_promo_bot буде замало для ваших ідей, команда UCloud створить індивідуальну хмару в залежності від потреб та запитів.



«Про хмару ми можемо розповідати дуже довго, але краще один раз протестувати» - розповідає UCloud _promo_bot, з яким погоджується вся команда хмарного оператора UCloud.





Бренд UCLOUD був заснований 2011 року командою сертифікованих фахівців. UCLOUD сьогодні - це сучасний хмарний оператор, обладнання якого розміщено як в Україні (ЦОД BeMobile, Київ, Україна), так і за кордоном (ЦОД Atman, Варшава, Польща та Newtelco, Франкфурт, Німеччина).

Місія компанії - допомога бізнесу на шляху цифрової трансформації та оптимізації бізнесу для досягнення нових горизонтів розвитку.

Для забезпечення безперебійного доступу до даних всім клієнтам надається доступ до хмари через Інтернет та прямий канал передачі даних L2. UCLOUD співпрацює з Microsoft Veeam, Citrix, Cisco, 1С, Бітрікс і багатьма іншими компаніями для надання якісного сервісу клієнтам.

UCLOUD надає послуги:

• Приватної або гібридної хмари.

• Віртуального ЦОД.

• резервного ЦОД.

• 1С в хмарі.

• Office 365.

• Оренда ПО Microsoft.

• ExpressRoute в хмару Microsoft Azure.

• Прямі канали зв’язку.

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