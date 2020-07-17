Мировой рынок систем видеонаблюдения покажет уверенный рост

17 июля 2020 г., 11:05

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Вопреки негативному влиянию пандемии COVID-19, а также появлению двух крупных китайских игроков рынка в санкционном списке правительства США, мировой рынок систем видеонаблюдения продолжит свое уверенное развитие. По оценкам экспертов из IDC, при среднегодовом росте в размере 13%, его объем по итогам 2025 г. достигнет 44 млрд долл. Для сравнения, в 2019 г. общая выручка не превышала 23,6 млрд долл.

Среди действенных факторов роста называется стабильно высокий интерес к интеллектуальным системам видеонаблюдения, а также выход на рынок эффективного аналитического ПО, расширяющего функциональность имеющихся продуктов далеко за пределы привычного видеонаблюдения.

Северная Америка остается крупнейшим потребителем подобных систем, однако вплотную к лидеру приблизился Китай.

В настоящее время благодаря решениям для домашней безопасности и автомобильным видеорегистраторам потребительские камеры видеонаблюдения контролируют почти треть (32%) мирового рынка.

Появление в «черном списке» крупных китайских игроков, по мнению IDC, окажет на рынок ограниченное негативное влияние, ведь возможность заявить о себе и оказаться замеченными получат многочисленные небольшие, но перспективные компании. С другой стороны, использование передовых аналитических алгоритмов на базе искусственного интеллекта, в том же направлении распознавания лиц, может привести к законодательным ограничениям, которые без промедления негативно отразятся на рынке систем видеонаблюдения в целом.

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