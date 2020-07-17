Check Point помогла Zoom ликвидировать уязвимость функции Vanity URL

17 июля 2020 г., 11:55

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Команда исследователей Check Point Research помогла Zoom снизить риски, связанные с потенциальной проблемой безопасности в функции Vanity URLs. Последняя могла быть использована хакерами для отправки приглашений на деловые встречи Zoom, которые выглядели как исходящие от компании-жертвы, для распространения вредоносных программ и кражи данных пользователей.

Vanity URL – URL-адрес конкретной компании, выглядит как yourcompany.zoom.us. Компания может пометить эту страницу логотипом или фирменными знаками. Чтобы присоединиться к собранию, пользователям нужно просто перейти по ссылке.

При использовании уязвимости в Vanity URL, хакер мог выдать себя за сотрудника компании-жертвы, отправить приглашение с Vanity URL компании-жертвы клиентам этой компании, чтобы завоевать их доверие, а затем просто перехватить учетные данные и конфиденциальную информацию или совершить другие нужные ему действия.

Новые потенциальные проблемы безопасности Vanity URL были обнаружены исследователями в ходе совместной работы в январе прошлого года. Эта проблема могла позволить хакеру попытаться манипулировать Vanity URL двумя способами:

Таргетинг по прямым ссылкам: при организации собрания хакер мог изменить URL-адрес приглашения, чтобы включить зарегистрированный поддомен по своему выбору. Другими словами, если исходная ссылка была https://zoom.us/j/##########, злоумышленник может изменить ее на https: // <название организации> .zoom.us / j. / ##########. Без специальных знаний по кибербезопасности, пользователь, получающий это приглашение, мог не распознать, фейковое или это приглашение или же оно было создано что реальной организацией.

Нацеленность на фирменные веб-интерфейсы Zoom: некоторые организации имеют собственный веб-интерфейс Zoom для конференций. Хакер мог настроить интерфейс компании-жертвы и мог попытаться перенаправить пользователя на вредоносную ссылку. Как и в предыдущем случае, без специальных знаний жертва могла не распознать сразу фейковую ссылку.

Использование Zoom возросло во время карантина и режима самоизоляции из-за пандемии Covid-19. Если в декабре 2019 г. количество ежедневных участников Zoom было около 10 млн., то в апреле 2020 г. их было более 300 млн. Киберпреступники используют эту популярность в фишинговых атаках. Например, согласно исследованиям Check Point, значительно увеличилось количество как зарегистрированных доменов с Zoom, так и фейковых программ Zoom.

Ранее в январе прошлого года команда Check Point Research уже работала с Zoom, чтобы устранить другую потенциальную уязвимость, которая могла позволить хакерам присоединиться к собранию без приглашения.

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