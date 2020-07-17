Оборот Tet в первом полугодии сохранился на уровне 107,4 млн евро

17 июля 2020 г., 10:25

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Несмотря на экономическую напряженность, вызванную чрезвычайной ситуацией, компаниям группы Tet удалось сохранить свой оборот в первом полугодии на уровне 2019 г., достигнув 107,4 млн евро. Об этом свидетельствуют неаудированные финансовые результаты. Продолжился рост экспорта, который достиг 15,6 млн евро. EBITDA увеличилась на 3% до 31,9 млн евро в связи с сокращением операционных и административных расходов Tet.

По сравнению с предыдущим годом предприятия больше всего нуждались в обслуживании оборудования, технических устройствах, облачных сервисах Tet, а также в услугах передачи данных. Экспортный оборот увеличился более чем на треть благодаря экспорту услуг ЦОД и строительству оптики в Германии, где продолжались работы во время кризиса Covid-19. На зарубежных рынках, а также в Латвии компании высоко оценили возможность временно бесплатно использовать облачную платформу Tet, а также опыт и поддержку компании для обеспечения деятельности бизнеса и консультации по ИТ-безопасности в чрезвычайных условиях.

«За последний месяц в отрасли произошли некоторые улучшения, но общественность и компании все еще проявляют осторожность в своих решениях и выборе услуг, что задерживает стремительное развитие индустрии технологий и развлечений. Поэтому Tet, как и другие компании, не только продолжала предоставлять критически важную инфраструктуру интернета и телевидения в Латвии, но и искала новые формы сотрудничества, такие как видеоконференции и онлайн-семинары для бизнес-клиентов в Латвии и на экспортных рынках, консультации по удаленной работе и ИТ-безопасности и т.д.», – говорит Юрис Гулбис, председатель правления Tet.

Осознавая необходимость быстрой реакции на кризис, вызванный пандемией Covid-19, Tet поддержал международный хакатон HackForce, направленный на разработку решений для борьбы с последствиями вируса, а также программу акселерации EdTech Evolution для поиска новых решений в образовании в будущем.

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