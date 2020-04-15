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По итогам 2019 г. полупроводниковый рынок сократился на 12%

15 апреля 2020 г., 15:03
Мировой полупроводниковый рынок ушел вниз на 12%

Окончательные подсчеты Gartner говорят об объеме выручки мирового полупроводникового рынка по итогам 2019 г. в размере 419,1 млрд долл. Таким образом, относительно предыдущего года спад достиг 12%.

Перепроизводство чипов DRAM, а также торговая война между США и Китаем привели к падению рынка памяти на 32,7%, сделав его худшим продуктовым сегментом с подконтрольной долей в размере 26,1%. Высокие сладкие запасы на конец 2018 г. и вялый спрос в первой половине 2019 г. привели к снижению выручки в сегменте флэш-памяти NAND на 26,4%.

Память оказала главное влияние на смену лидера — после удержания первой позиции в 2017 и 2018 г., Samsung Electronics вернула вершину рейтинга Intel.

В других крупных сегментах ситуация различалась. Так, направление аналоговых продуктов просело на 5,1%, тогда как оптоэлектроника выла в плюс на 6,6%.

Как ожидается на сегодняшний день, в 2020 г. выручка мирового полупроводникового рынка сократится на 0,9%, тогда как более ранние прогнозы говорили об уверенном росте в размере 12,5%.


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