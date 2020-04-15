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Сервисы GitHub становятся доступнее

15 апреля 2020 г., 15:35

Сервисы GitHub становятся доступнее

Платформа GitHub, предлагающая сервис для совместной разработки ПО, объявила новые инициативы для своих пользователей. Причем эти анонсы планировались уже давно, и как заявило руководство проекта, они не обусловлены ситуацией с глобальной пандемией.

Сообщается, что пользователям тарифа GitHub Free все основные функции платформы будут доступны бесплатно. Кроме того, они получат 500 МБ дискового пространства и 2000 минут в месяц GitHub Actions.

Таким образом, просто зарегистрировавшись, можно будет использовать любое количество приватных репозиториев с неограниченным числом подключенных соавторов. До недавнего времени в бесплатном виде подписки такой вариант был допустим только для публичных репозиториев, в случае приватных репозиториев допускалось только  три сооавтора.

Кроме того, снижена оплата за набор расширенных функций в тарифе GitHub Team, если раньше это было 9 долл. в месяц, то сейчас — 4 долл.

Напомним, что GitHub принадлежит компании Microsoft, которая в 2018 году выкупила этот проект за 7,5 млрд долл.


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