Konica Minolta выпустила компактное МФУ А3 для небольших офисов

15 апреля 2020 г., 14:27

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Konica Minolta объявила о выходе на рынок монохромного многофункционального устройства формата А3 bizhub 225i.



Как отмечается, новая модель отличается компактными размерами и подходит для работы даже в небольших офисах и в домашних условиях.



Систему можно укомплектовать дополнительными лотками для бумаги, ёмкость которых при необходимости можно увеличить до 1350 листов. Это позволяет экономить время сотрудников и уменьшить число перерывов в работе. Новая модель поддерживает работу с широким спектром носителей – они могут быть размещены в пяти разных лотках. Устройство обеспечивает одностороннюю, а также двустороннюю печать документов.



Представленное МФУ позволяет сканировать в цвете, а скорость печати и копирования bizhub 225i достигает 22 страниц в минуту. Отсканированные документы могут быть отправлены на электронную почту, а также на FTP и SMB-сервера. Помимо этого, модель предусматривает сканирование TWAIN, что обеспечивает полную интеграцию с сетью, и стандартную функцию сканирования на USB-накопитель.



Также bizhub 225i может быть оснащен двусторонним автоподатчиком документов емкостью 130 листов. С его помощью устройство сканирует оригиналы со скоростью до 55 страниц в минуту и автоматически обрабатывает двусторонние документы.



Особо подчеркивается, что благодаря экологичному дизайну и тонеру Simitri HD с биомассой, bizhub 225i соответствует самым высоким экологическим стандартам. Устройство сертифицировано в Германии по стандарту Blue Angel, а значение TEC соответствует критериям Energy Star 3.0.

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