Мінцифра запрошує долучитися до створення стратегії розвитку AI в Україні

26 июня 2025 г., 14:25

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Міністерство цифрової трансформації працює над Стратегією розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року. Цей документ визначить, як держава інтегруватиме AI у ключові сфери, – державне управління, оборону, економіку, медицину, інфраструктуру, освіту тощо. Стратегія також опише актуальний стан AI-екосистеми в Україні й світі, сильні й слабкі сторони українського AI.

Для створення дієвої стратегії, яка відповідатиме викликам і потребам українського суспільства, Мінцифра запустила опитування. Щоб громадяни мали змогу поділитися своїми ідеями щодо застосування штучного інтелекту в різних сферах. Опитування можна проходити індивідуально або від імені своєї організації – бізнесу, державного органу, громадські організації тощо.

В опитуванні також можна вказати: які ризики, пов'язані з AI, турбують найбільше; де виникають труднощі з використанням AI; цілі, які мають стояти перед державою і конкретними галузями у сфері AI; пріоритетні напрями інтеграції AI в країні тощо.

Стратегія розвитку AI розробляється в межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. Наразі опубліковано «Аналіз секторального напряму та первинне бачення розвитку сфери AI» – документ визначає ключові пріоритети розвитку штучного інтелекту в Україні та описує напрями його впровадження в стратегічні сектори: публічне управління, медицина, освіта, оборона, кібербезпека та бізнес. Він стане основою для створення стратегії, яка базуватиметься на реальних потребах суспільства, сучасних викликах і міжнародній експертизі.

Діліться власним баченням розвитку AI в Україні в опитувальнику. Дедлайн – 10 липня включно. Стратегія буде представлена восени 2025 року.

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні розробляється Мінцифрою спільно з Digital Nation OÜ (Естонія) за підтримки Естонського центру міжнародного співробітництва та розвитку (ESTDEV), та проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK Digit), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev.

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