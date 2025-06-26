Check Point прискорює виявлення загроз та реагування за допомогою керованого АІ управління безпекою

26 июня 2025 г., 13:35

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про випуск своїх пристроїв управління Quantum Smart-1 Management Appliances.

Як зазначається, ці нові системи забезпечують подвійне збільшення кількості керованих шлюзів та до 70% вищу швидкість обробки журналів. Вони включають інструменти безпеки на базі штучного інтелекту, розроблені для задоволення зростаючих потреб гібридних інфраструктур підприємств. Виробник підкреслює, що повністю інтегровані в платформу Check Point Infinity, Quantum Smart-1 Management Appliances забезпечують швидше та інтелектуальніше виявлення загроз та реагування завдяки унікальній гібридній сітковій архітектурі та інтеграції з понад 250 сторонніми рішеннями.

Наталі Кремер (Nataly Kremer), головний директор з продуктів Check Point, відзначила, що сучасні команди безпеки "стикаються з безпрецедентним тиском — від зростаючих АІ-генерованих загроз до управління фрагментованими інфраструктурами". Вона підкреслила, що нові Quantum Smart-1 Management Appliances "поєднують АІ, швидкість, точність та автоматизацію, щоб допомогти організаціям швидше та розумніше керувати локальними, хмарними та розподіленими ІТ-розгортаннями". Зростаючий тиск на команди безпеки вимагає еволюції їхніх систем управління. Розширення віддаленої роботи, філій та розподілених команд значно збільшило площі, вразливі для атак. Дослідження Check Point Research, "AI Security Report", виявило, що АІ-сервіси щомісяця використовуються у понад 51% корпоративних мереж, розширюючи ризики безпеки та роблячи політики безпеки життєво важливими. Нові Smart-1 Management Appliances розроблені для надання командам безпеки швидкості та гнучкості, необхідних для випередження загроз, уніфікуючи операції в локальних, хмарних та віддалених середовищах. Це оптимізує управління безпекою та покращує видимість і контроль.

Серед ключових можливостей нових Smart-1 Management Appliances – масштабування для управління до 10 000 шлюзів, підтримка зростання бізнесу без реархітектури інфраструктури безпеки, а також швидше реагування та менший ризик завдяки до 70% вищій швидкості обробки журналів для прискореного виявлення загроз та реагування. Пристрої пропонують вбудовану готовність до відповідності нормативним вимогам, дозволяючи зберігати до 70 ТБ журналів локально для довгострокового зберігання даних та виконання регуляторних вимог. Вони також забезпечують розумніші операції через консолідацію функцій управління та зменшення складності в гібридних середовищах, а їхня відкрита екосистема інтегрується з понад 250 сторонніми рішеннями.

Наразі Quantum Smart-1 Management Appliances доступні у сьомому поколінні в п'яти моделях, включаючи високопродуктивну модель 7000 Ultra. Ці пристрої дозволяють командам безпеки консолідувати інфраструктуру, зменшити операційну складність та отримувати швидші інсайти з єдиного пристрою. Вони оптимізують управління політиками та міжмережевими екранами, а також можуть бути покращені за допомогою АІ-інструментів, таких як Infinity AI Copilot, Infinity Playblocks, Policy Advisor, Policy Insights, Compliance та Infinity AIOps.

У нещодавньому дослідженні "AI-Powered Cyber Security Platform Benchmark" компанія Miercom визнала Check Point найкращим за показниками зручності управління та ефективності безпеки, підтвердивши міцність платформи, яка лежить в основі Smart-1 Management Appliances. Роб Смітерс (Rob Smithers), генеральний директор Miercom, заявив, що "платформа Check Point Infinity продемонструвала виняткову ефективність безпеки, постійно перевершуючи конкурентів у категорії комплексного запобігання загрозам та реагування, а також відмінно себе зарекомендувала у сценаріях тестування з використанням АІ. Її АІ-керована архітектура, гібридна сіткова модель розгортання та уніфіковані операції безпеки доводять, що Check Point задає темп для кібербезпеки нового покоління".

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