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Microsoft представила Surface Laptop Go и Surface Pro X

5 октября 2020 г., 13:03
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Microsoft представила Surface Laptop Go и Surface Pro X

Компания Microsoft представила новые аппаратные решения.

Ноутбук Surface Laptop Go оснащен 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense. Он базируется на четырёхъядерном процессоре Intel десятого поколения i5, имеет 4 ГБ (до 16 ГБ) ОЗУ и накопитель 64 ГБ в базовой конфигурации (до 256 ГБ). На борту также микрофоны, порты USB-A и USB-C, аудиоразъем и разъем Surface Connect.

Microsoft представила Surface Laptop Go и Surface Pro X


Кроме того, Surface Laptop Go оснащён камерой, которая может снимать с разрешением 720p. По уверениям производителя, ноутбук ноутбук на одной подзарядке может проработать до 13 часов, плюс к этому поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющей зарядить аккумулятор на 80% за час.

В базовой конфигурации Surface Laptop Go - Intel Core i5, 4 ГБ/64 ГБ — будет предлагаться на рынке США за 549,99 долл.

Компания Microsoft также обновила устройство Surface Pro X.

Как сообщается, теперь этот компьютер «2-в-1» оснащается процессором Microsoft SQ2, созданным совместно с Qualcomm Technologies на баще платформы Arm. .

Подчеркивается, что в новой конфигурации Surface Pro X с процессором SQ2 так же используются лучшие возможности платформ Snapdragon, включая интеллектуальный функционал работы с камерой Microsoft Eye Contact на базе передовой ИИ-технологии Qualcomm AI. Применение в Surface Pro X технологии защиты ядра Secured-core PC и других специализированных прошивок и аппаратных и программных функций обеспечивает информационную безопасность корпоративного класса. Также улучшено качество аудио и видео , а благодаря надежной сотовой связи, которую обеспечивает модем Snapdragon X24 LTE, Surface Pro X обеспечивает режим Always On, Always Connected.

Microsoft представила Surface Laptop Go и Surface Pro X


По заявлению производителя, Surface Pro X с процессором SQ2 - самый тонкий, легкий и подключенный компьютер Microsoft из серии «2-в-1», способный работать без подзарядки до 15 часов.

Microsoft также анонсировала дополнительную оптимизацию популярных приложений Windows 10 для ARM-устройств и эмуляцию x64 для программы предварительной оценки Windows Insider Program в ноябре этого года. Это дополнение к недавно расширенной программе Microsoft App Assure поможет заказчикам, разработчикам и независимым вендорам решать вопросы совместимости приложений Windows 10 для процессоров ARM без каких-либо дополнительных затрат.

В базовой комплектиации Surface Pro X на рынке США будет предлагаться по цене от 1499,99 долл.

 

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