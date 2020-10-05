Рост рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы превысил 25%

5 октября 2020 г., 13:45

0

Tweet

Мировой рынок унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) завершил второй квартал 2020 г. ростом выручки как в годовом (+25,1%), так и в квартальном (+12,4%) сопоставлениях. В стоимостном выражении, по оценке IDC, объем рынка превысил 11,5 млрд долл.

Вследствие пандемии COVID-19 для многих компаний актуальным стал вопрос организации стабильных и безопасных мест удаленной работы для собственных сотрудников. Как итог, сегмент решения для совместной работы, также включающий ПО для видеоконференций и облачные сервисы, отчитался увеличением выручки на 46,9% «YoY» (+22,4% «QoQ»), до 5,5 млрд долл. Сегмент UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга), включающий решения на базе операторов в публичных и частных облаках, вырос на 20,4% «YoY» (+7,4% «QoQ»). Направление, объединяющее системы корпоративных видеоконференций восстановилось после слабого начала года и вышло в плюс на 26,8% «YoY» (+21,5% «QoQ»). Единственным, ушедшим в минус направлением (-21,8% «YoY»), оказались IP-телефония и UC-системы (on-premises).

Лидирующее положение на рынке с долей в 35,2% сохранила Microsoft. Выручка вендора выросла на 49,1% «YoY», до 4,0 млрд долл. Следом разместились Cisco (выручка 1,3 млрд долл., +4,4% «YoY», доля рынка 11,1%) и Zoom (выручка 648,6 млн долл., +363,3% «YoY», доля рынка 5,6%). Avaya и RingCentral замкнули Тор-5.

В странах EMEA зафиксировано увеличение выручки на 19,9% «YoY» (+7,3% «QoQ»).

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!