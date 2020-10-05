Oracle Learning Explorer дает возможность бесплатно овладеть базовыми ИТ-компетенциями

5 октября 2020 г., 12:15

0

Tweet

Новая программа Oracle Learning Explorer позволяет нетехническим специалистам пройти начальное обучение по таким направлениям, как облачные вычисления, работа с бизнес-приложениями, разработка программного обеспечения и т.д.

Как бы ни складывалась текущая ситуация на рынке труда, организации по-прежнему сталкиваются с трудностями по привлечению специалистов, которые могли бы взять на себя внедрение инноваций, модернизацию технологий и обеспечение безопасности данных и транзакций.

Одним из основных факторов, приведших к нехватке кадров, стало быстрое развитие технологий. Компании вынуждены адаптироваться к новым трендам и стандартам, которые под влиянием облачных технологий стремительно меняются. И тенденции к замедлению не предвидится. Напротив, скорость инноваций только растет, а вместе с ней и спрос на ИТ-специалистов, которые могут поставить под контроль постоянно растущие объемы данных и разбираются в современных протоколах безопасности.

Oracle University предлагает обучение для сотрудников бизнес-подразделений по более чем пятидесяти технологическим направлениям, которые востребованы практически во всех компаниях. В рамках новой программы Oracle Learning Explorer компании и их сотрудники могут пройти бесплатное начальное обучение и приобрести навыки работы со всеми продуктами Oracle, в том числе Oracle Cloud Infrastructure, Autonomous Database, HCM, ERP, DevOps и т.д.

Программа также содержит планы обучения для всех технологических направлений, тесты для проверки приобретенных знаний и знаки отличия.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!