Lenovo продемонструвала нові ноутбуки IdeaPad

В рамках CES 2026 компанія Lenovo представила поповнення лінійки ноутбуків IdeaPad, які позиціюються як потужні та гнучкі рішення для щоденних креаторів.



IdeaPad Pro 5i (16”) створений для студентів, креаторів і повсякденних користувачів, яким потрібна швидка та надійна продуктивність для складних завдань – від редагування та багатозадачності до створення контенту. Цей ПК Copilot+, оснащений процесорами Intel Core Ultra X9 серії 3 (в максимальній комплектації) та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуків (в максимальній комплектації), забезпечує підтримку штучного інтелекту наступного покоління для творчих та щоденних завдань.



2.8K OLED-дисплей зі 100% покриттям DCI-P3 забезпечує яскраве та точне зображення, а акумулятор до 99 Вт·год у поєднанні з Rapid Charge гарантує тривалу автономну роботу протягом дня. Додатковий слот для SSD дозволяє розширювати сховище в майбутньому, роблячи Pro 5i гнучким вибором для творчих потреб, що зростають.





Нові IdeaPad 2-in-1 від Lenovo пропонують трансформовану гнучкість для користувачів, які чергують друкування, створення ескізів, перегляд контенту або ведення нотаток. IdeaPad 5a 2-in-1 (15”) на базі AMD Ryzen AI 400 Series підтримує природне письмо та малювання за допомогою Lenovo Pen Gen 2, а також оснащується WUXGA OLED-дисплеєм і динаміками Dolby Audio для захопливого аудіовізуального досвіду.



Поруч – IdeaPad 5x 2-в-1 (14 дюймів) на базі новітньої платформи Snapdragon X2 Plus, що забезпечує стабільну роботу як від батареї, так і від мережі. У комплекті постачається лінійне перо Lenovo Linear Pen 2 (AES 3.0), яке чутливе до нахилу та тиску для природного рукописного введення або малювання ескізів, а двослотова оперативна пам'ять та твердотільний накопичувач забезпечують можливість розширення в міру зростання потреб користувача.





Доступний у 13- та 15-дюймових версіях, IdeaPad Slim 5x поєднує повністю металевий тонкий і легкий дизайн із до 21 години автономної роботи, працюючи на енергоефективних процесорах Snapdragon X2 Plus з підтримкою AI-функцій нового покоління.



13-дюймова модель важить 1,2 кг і має товщину 14 мм, тоді як 15-дюймова конфігурація доступна з 2.5K OLED-дисплеєм для насичених кольорів і чіткого зображення. Rapid Charge Boost забезпечує 2 години роботи за 15 хвилин заряджання, що підходить для користувачів у постійному русі.





Lenovo також покращує способи взаємодії користувачів між пристроями завдяки новим аксесуарам і оновленим можливостям Smart Connect. Останній реліз Smart Connect робить значний крок до безшовної багатопристроєвої інтеграції, вперше додаючи підтримку iOS поряд з Android, Windows та ширшою екосистемою Lenovo. Smart Connect об’єднує ПК, планшети, смартфони, дисплеї, телевізори та аксесуари в єдиний досвід із покращеним хмарним підключенням і кількома режимами з’єднання, включно з мобільними мережами, Wi-Fi та кабелем.



Завдяки новим жестовим елементам керування користувачі можуть відкривати застосунки смартфона на ПК, переглядати документи на ПК під час використання телефону або передавати зображення за допомогою функцій Turn to Share та Tap to Launch.



Для доповнення Lenovo представляє Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse з елегантним напівпрозорим дизайном у кольорах Thunder Grey та Cloud Grey. Клавіатура оснащена фірмовим 4-точковим механічним перемикачем Lenovo для плавного й стабільного набору тексту та підтримує підключення до кількох пристроїв через уніфікований 2.4G-донгл або подвійний Bluetooth.



Lenovo також презентує нові рішення для живлення, зокрема Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN Charger, здатний одночасно заряджати ноутбук, смартфон і ще один пристрій, а також Lenovo Combo 2-in-1 Power Bank, який поєднує 140-ватний зарядний пристрій і павербанк на 10200 мА·год в одному портативному корпусі з інформативним дисплеєм. Разом ці аксесуари забезпечують ще більшу гнучкість, зручність і підключеність упродовж усього дня.





Новий Lenovo Chromebook Plus i (15”) – рішення для продуктивності та розваг, що поєднує Google AI-функції з універсальним пристроєм на базі Intel Core i3. Доступний у споживчих та освітніх конфігураціях, Chromebook Plus i має 15-дюймовий 2K IPS-дисплей, аудіосистему з налаштуванням від Waves, до 11 годин автономної роботи, повнорозмірний цифровий блок клавіш, збільшений тачпад, сканер відбитків пальців і 5 Мп вебкамеру з фізичною шторкою конфіденційності. Пристрій протестований відповідно до стандартів MIL-STD-810H, забезпечуючи впевненість у надійності у складних умовах.



