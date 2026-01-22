Acer представляє перші хромбуки для учнів на базі процесора MediaTek Kompanio 540

22 января 2026 г., 11:45

Компанія Acer представила Acer Chromebook Spin 311 та Acer Chromebook 311 — свої перші два хромбуки для навчання на базі нового процесора MediaTek Kompanio 540. Зазначено, нові хромбуки Acer мають усі функції та технології, необхідні учням для освоєння сучасної навчальної програми й розвитку ключових навичок 21 століття. Завдяки міцній конструкції, розрахованій на складні шкільні умови, ці два нові хромбуки Acer допомагають заощадити бюджети освітніх закладів і забезпечують нижчу загальну вартість володіння.



«Хромбуки Acer – це фундамент для підготовки учнів початкових і середніх шкіл до навчання впродовж усього життя, – зазначив Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу ноутбуків Acer. – Міцність, гнучкість і простота використання цих пристроїв сприяють співпраці учнів і допомагають їм із цікавістю занурюватись у світ нових ідей. Крім того, вони допомагають вчителям ефективніше впроваджувати персоналізовані стратегії навчання, а ІТ-відділи можуть ефективно керувати хромбуками, щоб забезпечити стабільну роботу та безперервний навчальний процес».



Зручні для учнів хромбуки працюють на базі нового процесора MediaTek Kompanio 540, який забезпечує плавну роботу під час повсякденного навчання та навіть у вимогливих програмах, як-от STEM-проєкти та Minecraft Education Edition. Крім того, нові хромбуки забезпечують до 15 годин автономної роботи та підтримують функцію швидкого заряджання, що підходить для учнів, які навчаються за програмами «1:1» і забирають пристрої додому після занять у школі, а також для спільного використання в класах і лабораторіях. Завдяки енергоефективній конструкції нові пристрої Acer не потребують вентилятора, що сприяє їх безшумній роботі.



Новий Acer Chromebook Spin 311 (R725T) – це трансформер із шарнірами, що обертаються на 360 градусів. Його можна використовувати в чотирьох режимах, зокрема в режимі планшета для читання, малювання та додавання нотаток. Acer Chromebook 311 (C725) має традиційний розкладний дизайн, є компактним і легким, тому молодші учні можуть ним користуватися та носити із собою. Обидві моделі оснащені 11,6-дюймовим дисплеєм HD (1366x768) зі світлодіодним підсвічуванням і технологією IPS. Водночас Chromebook Spin 311 також доступний у конфігурації з дисплеєм, покритим склом Antimicrobial Corning Gorilla Glass, щоб задовольнити потреби учнів і освітніх закладів. Обидві моделі Chromebook доступні для замовлення з екраном, що має сертифікат TÜV Rheinland, та вирізняється зниженим рівнем випромінювання синього світла.



Два нові хромбуки Acer надають доступ до низки функцій, які роблять навчання більш зручним. Обидві моделі оснащено вебкамерою Full HD з двома мікрофонами для роботи з проєктами у класі, а додаткова зовнішня камера відкриває нові можливості для цікавих досліджень і творчості. Окрім того, в обох нових Chromebook від Acer передбачено окрему клавішу Quick Insert, яка забезпечує доступ до інструментів, меню та інших програм, сприяючи підвищенню ефективності використання й розвитку творчих навичок учнів. Також обидві моделі пропонуються з Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3 – для бездоганного підключення до мережі й периферійних пристроїв.



Нові хромбуки від Acer відповідають стандартам тестування MIL-STD 810H і мають підвищену міцність, що дає змогу заощадити бюджети освітніх закладів і знизити загальну вартість володіння. Кожна модель має ударостійкий корпус, амортизувальні бампери й внутрішню стільникову конструкцію, які захищають пристрій від падінь із висоти до 122 см, – для непередбачуваних умов шкільного середовища. Щоб убезпечити пристрої від наслідків інтенсивного та необережного користування, розробники розмістили спеціальні скоби вздовж рідкокристалічної матриці та портів введення / виведення. Обидва нові хромбуки мають клавіатуру з дренажною системою, яка відводить воду з пристрою, щоб захистити внутрішні компоненти від пролиття рідини об’ємом до 330 мл. Завдяки гумовим ніжкам у нижній частині корпусу нові хромбуки Acer зручно тримати та переносити – навіть наймолодші учні можуть безпечно переміщувати їх класом чи лабораторією.



Хромбуки Acer мають кілька особливостей модульної конструкції, які полегшують та здешевлюють ремонт і заміну, забезпечуючи максимальну доступність пристроїв для учнів. Придатну до ремонту клавіатуру можна повністю зняти й замінити, відкрутивши два гвинти. Її клавіші механічно закріплені так, що учням важко їх зняти, але ІТ-фахівці їх відремонтують. Крім того, ремонтопридатний порт USB Type-C є модульним, тому в разі пошкодження його можна відремонтувати або замінити.



Нові хромбуки Acer сприяють досягненню цілей компанії зі сталого розвитку; перероблений пластик, екологічне упакування та енергоефективні рішення – усе це допомагає знизити вплив на довкілля. Крім того, вони мають реєстрацію EPEAT, а також сертифікати Energy Star і TCO.



Нові пристрої лінійки Acer Chromebook доступні як для окремих шкіл, так і для мереж шкільних закладів із ліцензією Chrome Education Upgrade. З її допомогою клієнтам буде легше розгорнути та адаптувати до своїх потреб увесь набір апаратного забезпечення, а також захистити його й налагодити інформаційно-технічну підтримку. Ліцензія забезпечує захист конфіденційних даних, щоб адміністратори, викладачі й учні могли зосередитися безпосередньо на роботі з пристроями Chromebook. ІТ-відділи зможуть керувати пристроями в будь-якому масштабі, надавати адміністративну підтримку та автоматично реєструвати нові хромбуки Acer у школах за допомогою автоматичної реєстрації.



Acer Chromebook 311 (C725) надійде в продаж у країнах Північної Америки в березні 2026 року з початковою ціною $499,99; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у березні 2026 року з початковою ціною 329 євро; в Австралії – у березні 2026 року.



Acer Chromebook Spin 311 (R725T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в березні 2026 року з початковою ціною $579,99; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в березні 2026 року з початковою ціною 379 євро; в Австралії – у березні 2026 року.

