Lenovo поповнює екосистему пристроїв Yoga 

15 января 2026 г., 16:45

Lenovo розширює лінійку Yoga, додаючи нові опції для креаторів і користувачів, які працюють у кількох режимах. Yoga Pro 7i Aura Edition (15”) пропонує потужну альтернативу флагманському Yoga Pro 9i, оснащуючись процесорами до Intel Core Ultra 9 Series 3, графікою до NVIDIA GeForce RTX 5070 з 105 Вт TDP, а також опційним Force Pad із підтримкою Yoga Pen Gen 2. Його 2.5K PureSight Pro-дисплей з піковою яскравістю 1100 ніт і сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 1000 забезпечує виняткову чіткість зображення, тоді як два порти Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1, USB-A Gen 2 та кардрідер SD підтримують студійний рівень підключень.



Для користувачів, яким потрібна трансформована гнучкість, Yoga 7a 2-в-1 доступний у 14- та 16-дюймових версіях із шарніром 360° і новим режимом Canvas для більш природного ескізування та нотаток за допомогою комплектного Yoga Pen Gen 2, створеного на базі технології Wacom. Ці ноутбуки 2-в-1 працюють на процесорах AMD Ryzen AI 400 Series.



Завершує портфель Yoga Tote Sleeve – зручний чохол для перенесення пристроїв Yoga 2-in-1, який також трансформується у підставку для ергономічного використання ноутбука або планшета в дорозі. Чохол розрахований на зберігання ноутбука, зарядного пристрою, Yoga Pen Gen 2, навушників та інших щоденних аксесуарів.





З вагою менш ніж 975 г, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”) перевершує очікування від свого класу. Це ПК Copilot+, який завдяки процесорам Intel Core Ultra X9 серії 3 з вбудованим графічним процесором Intel Arc та до 12 відео-ядер Xe забезпечує точність зображення та достатню потужність для виконання найновіших творчих завдань на базі штучного інтелекту. Швидка оперативна пам'ять 9600 МГц пришвидшує рендеринг і багатозадачність. Завдяки корпусу з магнієвого сплаву, а також оптимізаціям дисплея, теплової системи та Force Pad пристрій важить менше одного кілограма без втрати міцності.



2.8K PureSight Pro POLED-дисплей вирізняється яскравим і насиченим зображенням із піковою HDR-яскравістю 1100 ніт та сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 1000, забезпечуючи глибокий, реалістичний контраст, який оживляє зображення та відео.

Оновлене покриття Yoga coating тепер охоплює весь корпус, пропонуючи приємну матову текстуру, стійку до слідів від пальців і жиру під час тривалих творчих сесій.





Креаторам у русі потрібен ноутбук, який поєднує потужність, портативність і високу енергоефективність для тривалих днів без доступу до розетки – і Yoga Slim 7x (14”) створений саме для цього. Оснащений процесорами до Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Plus, цей Windows 11 ноутбук вагою 1,17 кг і товщиною 13,9 мм забезпечує максимальну продуктивність як від мережі, так і від акумулятора, справляючись із багатозадачністю, AI-моделюванням та іншими інтенсивними навантаженнями, водночас пропонуючи до 29 годин автономної роботи на одному заряді.



Yoga Slim 7x (14”) оснащується 2.8K PureSight Pro OLED-дисплеєм із піковою яскравістю 1100 ніт (HDR), що забезпечує глибші чорні та яскравіші білі відтінки під час роботи як у тіні, так і на сонці. А 9 Мп MIPI IR-камера забезпечує чітке зображення, насичені кольори та низький рівень шуму для відеодзвінків і стримінгу преміального рівня.



У серії Yoga Slim також доступний Yoga Slim 7a (14”) на базі AMD. Як і Yoga Slim 7x (14”), він має тонкий і легкий дизайн, зручний для щоденного перенесення. Процесори AMD Ryzen AI 400 Series, на яких працює Yoga Slim 7a (14”), забезпечують стабільну продуктивність і водночас сприяють енергоефективності. Опційний 2.8K PureSight Pro OLED-дисплей повторює точність передачі кольору та контрастність усієї лінійки Yoga Slim, що робить пристрій ідеальним для ретуші фото, кольорокорекції відео та повсякденної творчої роботи.



Створені для доповнення розширеної екосистеми пристроїв Yoga, нові настільні ПК Lenovo Yoga пропонують два різні підходи до креативних обчислень: елегантний і захопливий Yoga AIO i Aura Edition та ультракомпактний Yoga Mini i. Обидва рішення поєднують преміальний дизайн, інтелектуальні функції та безшовну взаємодію для студійного або домашнього робочого простору.





Yoga AIO i Aura Edition (32”) – це Copilot+ PC, який поєднує високу продуктивність, 4K OLED-дисплей з частотою 165 Гц та Adaptive Lighting у витонченому дизайні, що «плаває» та вписується у будь-яку творчу студію. Цей моноблок, оснащений процесором Intel Core Ultra X7 серії 3 (в максимальній комплектації), забезпечує високу продуктивність завдяки технології Copilot+ та підтримці програм на базі штучного інтелекту, що дозволяє виконувати складні творчі завдання з задоволенням на яскравому 4K OLED-дисплеї.



Вбудоване Adaptive Lighting не лише синхронізується з відеоконтентом на екрані для створення ефекту занурення, а й сповіщає користувача про повідомлення та інші нотифікації, не перериваючи творчий потік. Колір підсвічування та тип сповіщень можна налаштовувати. Динаміки Harman Kardon з підтримкою Dolby Atmos доповнюють занурений користувацький досвід, допомагаючи зберігати натхнення.



Вірний своєму мінімалістичному дизайну, Yoga AIO i Aura Edition (32”) оснащений прихованим USB-донглом для бездротової клавіатури та миші, електронною шторкою для 16 Мп Face ID-камери, а також портами Thunderbolt 4 і HDMI 2.1 для широких можливостей підключення периферії.





Lenovo Yoga Mini i (1L) пропонує професійну продуктивність у циліндричному алюмінієвому корпусі об’ємом 0,65 л і вагою 600 г, який можна переносити між студією та домашнім офісом. Пристрій оснащений вбудованими динаміком і мікрофоном для мультимодальної взаємодії, а також акселерометром із сенсорним датчиком для інтуїтивних сценаріїв, зокрема Smart Connect для швидкого обміну зображеннями, відео та файлами між пристроями, а також вбудованим сканером відбитків пальців для безпечного доступу.



Yoga Mini i працює на процесорах до Intel Core Ultra X7 Series 3, обробляючи складні робочі процеси та багатозадачність із AI-підтримкою, включно з транскрипцією мовлення в реальному часі та підсумовуванням нотаток зустрічей.



Обчислювальні можливості доповнює людино-орієнтований дизайн. Yoga Mini i здатний визначати присутність користувача за допомогою Wi-Fi sensing, автоматично активуючись і сигналізуючи готовність до роботи через Adaptive Lighting. Аналогічно пристрій повідомляє про нові листи та важливу інформацію світловими сигналами, роблячи взаємодію більш природною.



Yoga Mini i оснащений широким набором портів, включно з двома Thunderbolt 4.0, двома USB-C Gen 2 (full-function), USB-A та HDMI, підтримує до чотирьох дисплеїв високої роздільної здатності та високошвидкісну передачу даних.

