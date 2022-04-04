Національна мережа "Укртелеком" станом на 4 квітня

4 апреля 2022 г., 9:57

Як повідомляє "Укртелеком" Через ранкове пошкодження мережі фіксується тимчасова відсутність послуг у Миколаївській області. Фахівці вже шукають можливість для відновлення.

В цілому критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють стабільно. Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської. Загальний рівень роботи районних вузлів залишається на високому рівні.

Через активні бойові дії та їх наслідки зберігається погіршення географічного рівня покриття послугами у Запорізькій області - 59%, Донецькій - 62%, Чернігівській - 68% та Харківській - 74%.

Фахівці компанії продовжують робити все можливе для відновлення послуг в умовах війни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист