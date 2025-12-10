Linux Foundation створює Agentic AI Foundation

10 декабря 2025 г., 9:35

0

Tweet

Linux Foundation, некомерційна організація, що сприяє масовим інноваціям через відкритий код, оголосила про створення Agentic AI Foundation (AAIF) через передачу трьох провідних проєктів, що стимулюють інновації у відкритому АІ: Model Context Protocol (MCP) від Anthropic, goose від Block та AGENTS.md від OpenAI.



Поява агентного АІ знаменує нову еру автономного прийняття рішень та координації між АІ-системами, що має революціонізувати цілі галузі. AAIF забезпечує нейтральну, відкриту основу для прозорого та спільного розвитку цієї критичної можливості. Її перші проєкти - AGENTS.md, goose та MCP - закладають основу для спільної екосистеми інструментів, стандартів та інновацій, керованих спільнотою.



«Ми спостерігаємо, як АІ вступає у нову фазу, оскільки розмовні системи переходять до автономних агентів, які можуть працювати разом. Всього за один рік MCP, AGENTS.md та goose стали основними інструментами для розробників, які створюють цей новий клас агентних технологій, - сказав Джим Землін (Jim Zemlin), виконавчий директор Linux Foundation. - Об'єднання цих проєктів під AAIF гарантує, що вони можуть розвиватися з прозорістю та стабільністю, які забезпечує лише відкрите управління».



Протокол MCP, випущений Anthropic у листопаді 2024 року, швидко став універсальним стандартним протоколом для підключення АІ-моделей до інструментів, даних та додатків. Його вже прийняли Claude, Cursor, Microsoft Copilot, Gemini, VS Code, ChatGPT та інші популярні АІ-платформи. Головний продуктовий директор Anthropic Майк Крігер (Mike Krieger) зазначив, що передача MCP Linux Foundation гарантує, що він залишиться відкритим, нейтральним та керованим спільнотою, оскільки він стає критично важливою інфраструктурою для АІ.



Проєкт goose, випущений на початку 2025 року та переданий компанією Block (розробника Square та Cash App), є фреймворком АІ-агента з відкритим кодом, який поєднує мовні моделі, розширювані інструменти та стандартизовану інтеграцію на базі MCP. Манік Суртані (Manik Surtani), керівник відділу відкритого коду в Block, наголосив, що створення AAIF є позицією за відкриті стандарти, протоколи та доступність АІ для всіх, а не лише для обраних.



AGENTS.md, випущений OpenAI у серпні 2025 року, є простим універсальним стандартом, який надає АІ-кодувальним агентам послідовне джерело інструкцій, необхідних для надійної роботи в різних репозиторіях. Ця конвенція на основі Markdown вже була прийнята понад 60 000 проєктів з відкритим кодом та АІ-фреймворками, включаючи GitHub Copilot та Gemini CLI. Нік Купер (Nick Cooper), член технічного персоналу OpenAI, підкреслив, що співзаснування AAIF допомагає встановити відкриті та прозорі практики, які роблять розробку АІ-агентів більш передбачуваною та безпечною.



Платиновими членами AAIF є Amazon Web Services, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft та OpenAI. До золотих та срібних членів входять Adyen, Cisco, IBM, JetBrains, Oracle, SAP, Uber.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI