Уряд затвердив заходи щодо стабільного постачання електроенергії

10 декабря 2025 г., 10:25

0

Tweet

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про заходи щодо забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року». Документ спрямований на стабілізацію роботи енергосистеми для потреб населення.



Через масштабні атаки на критичну інфраструктуру українська енергосистема працює з великим навантаженням. Ухвалене рішення допоможе рівномірніше розподіляти навантаження між регіонами, зменшити кількість черг у графіках відключень та підвищити стійкість роботи енергосистеми.



Розпорядження визначає низку додаткових організаційних та технічних заходів, необхідних для раціонального використання наявних потужностей та недопущення аварійних режимів роботи обʼєднаної енергосистеми України.



Серед ухвалених заходів наступні.



Перегляд переліку критично важливих об’єктів, що отримують безперебійне електропостачання для оптимізації та вивільнення додаткових потужностей для населення. Обʼєкти життєзабезпечення, лікарні, заклади освіти та підприємства оборонного комплексу залишаються у пріоритеті.



Передбачено осилення заходів енергозбереження, включаючи тимчасове обмеження зовнішнього освітлення будівель, територій та реклами - із збереженням безпечних умов для пересування людей.



Буде проведена комплексна верифікація об’єктів розподіленої генерації (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних, дизельних установок) для залучення всіх резервних та невикористаних потужностей.



Створення умов для імпорту електроенергії державними підприємствами та компаніями із часткою державної власності 50% і більше для зменшення навантаження на енергосистему.



Держенергонагляд посилить контроль за виконанням ухвалених рішень.



Зазначається, що урядові рішення дадуть змогу рівномірніше розподілити навантаження на енергосистему, ширше залучати резервні джерела енергії, знизити ризики аварійної роботи мереж та скоротити тривалість відключень. Це допоможе країні пройти осінньо-зимовий період 2025/26 року більш стабільно.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI