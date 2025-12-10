UKRSPECSYSTEMS фінішує запуск виробництва українських дронів у Великій Британії

10 декабря 2025 г., 8:05

0

Tweet

«Мілітарний» повідомляє, що на початку наступного року буде завершено перший етап запуску британського виробництва українських систем безпілотників компанією UKRSPECSYSTEMS UK.



За словами директора UKRSPECSYSTEMS UK Рорі Чемберлейна, на цьому етапі підприємство має перейти у стан повної готовності до виробництва, включно з налаштуванням обладнання, сертифікаційних процесів і стартових технологічних процедур. «Наша місія полягає в тому, щоб показати найкращі українські досягнення у сфері БпЛА у Великій Британії, і зробити це масштабно», - зазначив він.



Після введення потужностей в експлуатацію компанія переходить до ключової фази - розбудови інженерного напрямку, який працюватиме паралельно з українською командою.



Основна частина R&D залишатиметься в Україні, але окремі інженерні групи працюватимуть у Великій Британії. Як зазначається, це необхідно для адаптації продуктів під стандарти НАТО та створення спільних рішень. Чемберлейн наголосив, що компанія прагне уникнути різних технічних стандартів для окремих клієнтів - усе має відповідати єдиній системі безпеки та сумісності.



Фактичне виробництво поки не стартувало. Українська сторона завершує процедури щодо дозволів на передачу технологій, які є критично важливими для роботи підприємства у Великій Британії.



У компанії підкреслюють, що бюрократичні етапи є необхідними, оскільки забезпечують юридичну та безпекову чистоту процесу. UKRSPECSYSTEMS підтримує їх виконання.



Рорі Чемберлейн зазначив, що підприємство завжди працює «на крок попереду», щоб українські сили оборони отримували підтримку без затримок і незалежно від зовнішніх обставин. «Готовність до будь-якого сценарію включає надійну енергетику, стійку інфраструктуру та захищені ланцюги постачання - без них виробництво військових технологій неможливе», - підкреслив він.



Отже UKRSPECSYSTEMS UK позиціонує новий майданчик як спільний українсько-британський інженерний і виробничий центр, здатний масштабувати розробки, зокрема такі, як розвідувальний дрон MINI SHARK.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet