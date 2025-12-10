UKRSPECSYSTEMS фінішує запуск виробництва українських дронів у Великій Британії

|0
«Мілітарний» повідомляє, що на початку наступного року буде завершено перший етап запуску британського виробництва українських систем безпілотників компанією UKRSPECSYSTEMS UK.
За словами директора UKRSPECSYSTEMS UK Рорі Чемберлейна, на цьому етапі підприємство має перейти у стан повної готовності до виробництва, включно з налаштуванням обладнання, сертифікаційних процесів і стартових технологічних процедур. «Наша місія полягає в тому, щоб показати найкращі українські досягнення у сфері БпЛА у Великій Британії, і зробити це масштабно», - зазначив він.
Після введення потужностей в експлуатацію компанія переходить до ключової фази - розбудови інженерного напрямку, який працюватиме паралельно з українською командою.
Основна частина R&D залишатиметься в Україні, але окремі інженерні групи працюватимуть у Великій Британії. Як зазначається, це необхідно для адаптації продуктів під стандарти НАТО та створення спільних рішень. Чемберлейн наголосив, що компанія прагне уникнути різних технічних стандартів для окремих клієнтів - усе має відповідати єдиній системі безпеки та сумісності.
Фактичне виробництво поки не стартувало. Українська сторона завершує процедури щодо дозволів на передачу технологій, які є критично важливими для роботи підприємства у Великій Британії.
У компанії підкреслюють, що бюрократичні етапи є необхідними, оскільки забезпечують юридичну та безпекову чистоту процесу. UKRSPECSYSTEMS підтримує їх виконання.
Рорі Чемберлейн зазначив, що підприємство завжди працює «на крок попереду», щоб українські сили оборони отримували підтримку без затримок і незалежно від зовнішніх обставин. «Готовність до будь-якого сценарію включає надійну енергетику, стійку інфраструктуру та захищені ланцюги постачання - без них виробництво військових технологій неможливе», - підкреслив він.
Отже UKRSPECSYSTEMS UK позиціонує новий майданчик як спільний українсько-британський інженерний і виробничий центр, здатний масштабувати розробки, зокрема такі, як розвідувальний дрон MINI SHARK.
