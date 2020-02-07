Квартальный доход Seagate достиг 2,7 млрд долл.

7 февраля 2020 г., 17:25

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Seagate Technology опубликовала отчет за второй квартал 2020 финансового года, который завершился 3 января.

Доход компании составил почти 2,7 млрд долл. В годовом сравнении этот показатель почти не изменился — во втором квартале 2019 финансового года он был равен 2,72 млрд долл. Прибыль при этом уменьшилась с 384 млн долл. до 318 млн долл.

Комментируя итоги квартала, в компании отметили, что выпуск их 16-терабайтных дисков способствовал как росту выручки в квартальном сравнении, так и рекордному показателю поставок в пересчете на емкость накопителей в декабре. Растущий спрос на емкие хранилища данных поможет компании компенсировать типичное сезонное снижение поставок в первой половине 2020 г.

Seagate сгенерировала денежный поток в размере 480 млн долл. от операций и свободный денежный поток в размере 286 млн долл. во втором финансовом квартале. Компания выплатила акционерам дивиденды на сумму 165 млн долл. и выкупила у них акции на сумму 150 млн долл. По состоянию на конец квартала в распоряжении Seagate было денежных средств и их эквивалентов на сумму 1,7 млрд долл.

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