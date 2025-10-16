Apple представила чип M5 та новий 14-дюймовий MacBook Pro на його базі

16 октября 2025 г., 9:35

Компанія Apple анонсувала чип M5, який є наступним значним кроком у розвитку Apple Silicon, насамперед орієнтованим на прискорення завдань штучного інтелекту, як зазначається.



Чип, створений із застосуванням 3-нанометрової технології третього покоління, забезпечує помітне підвищення продуктивності майже в усіх ключових компонентах.



В основі M5 лежить нова 10-ядерна архітектура графічного процесора, що вперше включає спеціалізований Neural Accelerator у кожному ядрі. Це нововведення дозволяє GPU-орієнтованим робочим навантаженням штучного інтелекту працювати в понад 4 рази швидше, ніж на чипі M4, і в 6 разів швидше, ніж на M1. Крім AI, GPU пропонує покращені графічні можливості, включаючи третє покоління технології трасування променів (ray tracing), що сукупно забезпечує до 45% вищий приріст графічної продуктивності порівняно з попереднім поколінням.



M5 також оснащений CPU, що може мати до 10 ядер - шести ефективних та чотирьох продуктивних. Це забезпечує до 15% вищу багатопотокову продуктивність у порівнянні з чипом попереднього покоління.



Neural Engine чипа M5 також був покращений до 16 ядер і працює швидше та енергоефективніше.



Значно збільшилася і пропускна здатність уніфікованої пам'яті: вона зросла майже на 30% — до 153 ГБ/с. Зазначається, що ця архітектура дозволяє пристроям ефективно працювати з великими AI-моделями та виконувати ресурсомісткі креативні завдання, як-от одночасна робота в Adobe Photoshop і Final Cut Pro.



Чип M5 дебютував у новому 14-дюймовому MacBook Pro, що робить ноутбук ще більш швидким та потужним, особливо для професійних AI-завдань, як зазначає виробник.



Завдяки M5, 14-дюймовий MacBook Pro демонструє до 3,5 разів вищу AI-продуктивність та до 1,6 разів швидшу графіку порівняно з попереднім поколінням на M4. Зростання багатопотокової продуктивності CPU досягає 20% порівняно з M4.



Серед інших особливостей — дисплей Liquid Retina XDR з опціональною нанотекстурою та піковою яскравістю 1600 ніт для HDR-контенту.



Ноутбук також оснащений вдосконаленою 12МР камерою Center Stage, масивом мікрофонів студійної якості та імерсивною аудіосистемою з шістьма динаміками з підтримкою просторового аудіо.



Особливо підкреслюється, що новий MacBook Pro отримав надзвичайну автономність — до 24 годин роботи від одного заряду. Швидкість SSD-накопичувача, яка збільшилася вдвічі, прискорює такі завдання, як імпорт RAW-файлів та експорт великих відео, при цьому користувачі тепер можуть обрати конфігурацію зі сховищем до 4 ТБ.



Крім того, пристрій пропонує широкий набір портів. Ноутбук повністю підтримує можливості Apple Intelligence та працює на базі операційної системи macOS Tahoe, яка приносить нові функції, як-от Live Translation і оновлений Control Center. Для користувачів, які оновлюються з моделей на чипах M1 або Intel, приріст продуктивності є драматичним: до 86x швидша AI-продуктивність та до 5.5x швидша робота CPU порівняно з Intel-системами, а також до 14 додаткових годин автономної роботи.



Новий 14-дюймовий MacBook Pro з M5 доступний для попереднього замовлення за початковою ціною $1599, поставки розпочнуться 22 жовтня.

