Про шкоду серверних конфігураторів

27 июня 2025 г., 17:35

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Замовники серверів полюбляють конфігуратори. Але одна річ — коли сервери пропонує Dell або принаймні www.thinkmate.com (провідний американський виробник серверів та робочих станцій на замовлення). І зовсім інша — коли постачальник — «тореадор з Васюківки».

Що не так із конфігураторами в умовах нашого ринку?

1. Сервер складається з десятка компонентів, по кожному з яких — десятки варіацій. Компанія, яка пропонує розрахунок серверів через конфігуратор, має нести відповідальність за:

актуальність цін;

сумісність усіх обраних компонентів;

доступність обраної конфігурації для замовлення.

В умовах постійних змін на ринку, нових технологій, архітектур, сезонних коливань, глобальних дефіцитів, проблем у виробників та інших факторів забезпечити навіть теоретичну доступність всіх комбінацій неможливо.

2. Жоден конфігуратор не гарантує, що сервер відповідатиме реальним завданням замовника. Якщо Dell може дозволити собі не цікавитися, хто і навіщо купує її сервери, то локальний постачальник не має такої розкоші. Звісно, можна відмахнутись і сказати, мовляв, замовник сам винен, що натягнув свою сову не на той глобус. Близькість до кінцевого користувача не залишає шансу на довге життя такому підходу.

3. Деякі компанії сприймають конфігуратор як воронку продажів: нехай приходять усі, хто хоче, калькулюють собі, що заманеться — ми потім поправимо. Саме тому паркани країни рясніють пропозиціями абстрактних серверів із розсипом конфігурацій. Це все одно, якби в меню ресторану написали: «У нас є їжа. Не зважайте на меню — там дурниці. Повар щось вигадає».

Ключові слова у продажу серверів — ВІДПОВІДНІСТЬ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завжди є двоє: той, хто купує, і той, хто продає. Хочете красивого танго — вчіться танцювати разом.

Будь-яка автоматизація продажів, у відриві від експертизи, лише шкодить.

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