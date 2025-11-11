Квартальна виручка Київстар зросла на 20%, а частка цифрових сервісів до 12% від загального доходу

11 ноября 2025 г., 13:35

Група Київстар, провідний цифровий оператор України, оголошує вибрані неаудировані фінансові та операційні результати за третій квартал, що завершився 30 вересня 2025 року. Загальна виручка компанії за звітний період зросла на 20,9% до 12,3 млрд грн (+19,8% до 297 млн дол.). Показник EBITDA збільшився на 21,5% р/р до 7,1 млрд грн (+20,4% до 171 млн дол.), а маржа EBITDA становила 57,6% за квартал. Мобільний ARPU підвищився на 14,0% р/р до 153,1 грн (3,7 дол.).

Прямі цифрові доходи зросли на 531% до 1,464 млн грн (+526% до 35 млн дол.), сягнувши 11,9% від загальної виручки, підтримані придбанням Uklon у квітні. Кількість користувачів, які поєднують зв'язок із принаймні однією послугою, збільшилася на 24,8% р/р до 6,6 млн, що наразі становить 31,7% від активних мобільних користувачів за місяць.

Інтеграція Uklon (консолідація з квітня) зробила суттєвий внесок – 24,7 млн дол. виручки, 9,1 млн дол. EBITDA та 6,7 млн дол. прибутку за квартал. Платформа продемонструвала зростання кількості поїздок, середнього тарифу та цифрової активності, зміцнюючи Київстар у сфері щоденної мобільності.

15 серпня Київстар розпочав торгівлю на біржі NASDAQ, ставши першою українською компанією, що вийшла на фондову біржу США.

Київстар очікує зростання виручки на 24-27% р/р та зростання EBITDA на 23-26% р/р у гривневому вираженні за підсумками року. У доларовому еквіваленті група прогнозує зростання виручки на 20-23% р/р та EBITDA на 19-22% р/р у 2025 році (за умови поточного валютного курсу). Інтенсивність капітальних інвестицій (Capex) у 2025 році очікується на рівні 30-33%.

