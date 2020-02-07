Huawei расширяет сотрудничество с КПИ

7 февраля 2020 г., 18:05

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По сообщению Huawei, украинское представительство компании подписало Меморандум о взаимопонимании с КПИ им. Игоря Сикорского. Сообщается, что партнерство Huawei и университета началось 14 сентября 2016 года, когда КПИ стал первым университетом-партнером ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА».

С украинской стороны документ подписал ректор университета академик НАН Украины Михаил Згуровский, со стороны партнеров ― президент исследовательского центра ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА» Фу Син. Меморандум предусматривает, что ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА» и в дальнейшем будет поддерживать КПИ им. Игоря Сикорского во внедрении информационно-коммуникационных технологий в сфере образования и науки. Стороны согласились участвовать в реализации совместных образовательных программ, привлекать соискателей высшего образования к выполнению научных исследований, создать условия для открытия лаборатории Huawei на базе университета и т.д.

В сфере науки будет поддерживаться организация совместных научно-практических конференций, реализация совместных научно-исследовательских программ ― Huawei Innovation Research Program, HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy program), Общий учебно-научный центр на базе КПИ и других. В сфере инноваций ― участники сотрудничества будут поддерживать совместные исследования и проекты по накопленным знаниям, созданию технологий и оборудования и т.д.

«Наше сотрудничество с «ХУАВЭЙ УКРАИНА» началось в 2016 году. За четыре года достигнуто уже очень много. Это и разработка фундаментальных проектов, и прикладные работы, и обучение студентов по целевой программе для компании, и разработка отдельных составляющих для современных коммуникационных технологий, ― отметил Михаил Згуровский. ― Сегодня подписанием этого меморандума мы открываем новую страницу нашего сотрудничества. Оно будет касаться уже глобальных проектов, основывающихся как на фундаментальных естественных исследованиях, которые поддерживает и максимально развивает КПИ, так и на инновационных проектах и стартапах, которые мы совместно с «ХУАВЭЙ УКРАИНА» должны выводить на рынки и широко внедрять в Украине и в мире. Также мы заинтересованы подготовить как можно больше наших специалистов для работы в киевском отделении компании и совместно с ней начинаем соответствующие программы дуальной подготовки».

«Мы работаем в Украине и для Украины. КПИ является нашим крупнейшим партнером в стране. Подписание меморандума о взаимопонимании дает возможность расширить наше сотрудничество, ― объяснил господин Фу Син, директор Киевского исследовательского центра ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА». ― Мы начали наше сотрудничество с разработки определенного оборудования и после подписания меморандума будем переходить к разработке программного обеспечения, совместных работ в области искусственного интеллекта, 5G-связи, сотрудничества с профессорско-преподавательским составом КПИ и привлечения его к разработкам и фундаментальным исследованиям. Мы также будем поддерживать КПИ в организации студенческих обменов».

Участие в церемонии подписания меморандума приняли вице-президент Европейского исследовательского института компании Сян Цзишан, директор ее лаборатории системного программирования Ян Чжэньхуа, директор Киевского исследовательского центра Фу Син и другие. КПИ им. Игоря Сикорского представляли первый проректор университета академик НАН Украины Юрий Якименко, проректор по международным связям член-корреспондент НАН Украины Сергей Сидоренко и другие.

Важным результатом сотрудничества была выплата стипендий от ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА» наиболее успешным студентам университета. Впоследствии студентов начали приглашать на стажировку в лабораториях киевского офиса ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА». Наиболее талантливые стажеры получали работу в компании. Еще одним путем к взаимодействию со студентами является активное участие ООО «ХУАВЭЙ УКРАИНА» в ярмарках вакансий КПИ. Компания также поддерживает Фестиваль инновационных технологий Sikorsky Challenge — конкурс стартапов среди студентов.

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